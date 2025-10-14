Nieuwe softwareversie verklapt: dit Apple-product verschijnt binnenkort

Apple heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, die verklapt welk Apple-product binnenkort verschijnt! Om dit toestel gaat het.

macOS 26.1 bèta 3

Apple heeft op maandag 13 oktober 2025 weer een reeks softwareversies uitgebracht! Het gaat om testversies voor de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Deze updates zijn niet bedoeld voor alle gebruikers, in plaats daarvan kunnen ontwikkelaars alvast aan de slag met de nieuwste functies. Voor de Mac is macOS 26.1 bèta 3 verschenen, waarmee Apple vooral kleine verbeteringen in de software doorvoert.

Nu blijkt dat de softwareversie voor de Mac codes bevat, die verwijzen naar een compleet nieuw Apple-product. In de codes worden de ‘Pro Display XDR Camera’ en ‘Pro Display XDR Desk View Camera’ genoemd. Apple brengt met macOS 26.1 bèta 3 dus niet alleen verbeteringen naar de Mac, maar verklapt óók een nieuw toestel. Er komt een nieuwe generatie van de Pro Display XDR, want de huidige versie van het beeldscherm beschikt nog niet over een camera.

Pro Display XDR 2

De Pro Display XDR 2 is Apple’s 32-inch Retina 6K-display. Het beeldscherm beschikt over contrasten en kleuren van een hoog niveau, dat door Apple Extreme Dynamic Range (XDR) wordt genoemd. Apple bracht het toestel uit in 2019 en heeft sindsdien geen nieuwe generatie meer uitgebracht. Daar komt dit jaar verandering in, want macOS 26.1 bèta 3 bevestigt dat we binnenkort een nieuwe versie van het Apple-product kunnen verwachten.

Bij de huidige versie van de Pro Display XDR heeft Apple geen camera ingebouwd. Dat wordt een belangrijke verbetering bij de nieuwe generatie van het Apple-product, want macOS 26.1 verklapt dat die wél een camera krijgt. De Pro Display XDR 2 beschikt naar verluidt over een frontcamera met ondersteuning voor Middelpunt en Bureauweergave. Middelpunt zorgt ervoor dat je altijd in het midden van het beeld wordt weergegeven, bij Bureauweergave gebruik je jouw iPhone-camera om te laten zien wat er op je tafel gebeurt.

Meer over het nieuwe Apple-product

Het is nog niet bekend welke verbeteringen nog meer naar de Pro Display XDR 2 komen. De huidige generatie beschikt over een 6K-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz, één Thunderbolt 3-poort en drie usb-c-poorten. Al deze onderdelen krijgen vermoedelijk een upgrade. Zo wordt de verversingssnelheid naar verwachting verhoogd naar 120Hz en maakt de Thunderbolt 3-poort plaats voor meerdere Thunderbolt 5-ingangen.

Voor het geavanceerde beeldscherm moet je een behoorlijk bedrag neerleggen. Op dit moment krijg je de Pro Display XDR voor 5499 euro bij Apple. Het is daarmee een display dat vooral bedoeld is voor professionele gebruikers. Vermoedelijk neemt de nieuwe versie van het toestel deze prijs over. Ben je benieuwd welke nieuwe Apple-producten we binnenkort nog meer verwachten? Bekijk hier alle aankondigingen voor oktober 2025!