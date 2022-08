Koop nu geen Apple Watch: een slechtere timing kan niet

September staat voor de deur, en daarmee ook de Apple Watch Series 8. Voor de huidige Apple Watches is het daarom 1 minuut voor 12. Deze modellen van de Apple Watch moet je echt niet meer kopen – en wel hierom.

Koopadvies Apple Watch: niet doen (voor nu)

Apple biedt op dit moment op zijn website drie Apple Watch-modellen aan: de Apple Watch Series 3, SE en Series 7. Tijdens het iPhone 14-event worden echter nieuwe modellen van het horloge verwacht, namelijk de Apple Watch Series 8 en de Watch Pro. Wij vertellen je welke Apple Watches je nu beter niet kan kopen.

Waarom je de Apple Watch Series 3 niet moet kopen

Apple presenteerde de eerste Apple Watch in september 2014 en bracht hem daarna in april 2015 uit. De eerste update kwam in september 2016, maar sindsdien is er elk jaar een nieuw model uitgekomen. Dit najaar is dan ook geen uitzondering, want we wachten op de Apple Watch Series 8. De rekensom is dus snel gemaakt: de Apple Watch Series 3 wordt straks vijf jaar oud – en het feit dat hij vandaag nog bij Apple te koop is, is sowieso al verrassend.

Apple had de Series 3 met een lagere prijs in het assortiment gelaten toen in 2018 de Apple Watch met de Series 4 groter werd met enkele nieuwe gezondheidsfuncties. De reden hiervoor? Apple wilde zijn smartwatch wat toegankelijker maken. Maar vervolgens overleefde dit model ook andere slimme horloges. de Series 5 met zijn always-on scherm, de Series 6 met bloedzuurstofmeting en de Series 7 met het nog grotere scherm en snelladen.

Omgekeerd betekent dit dat de Series 3 eigenlijk niets speciaals kan. Geen ECG of bloedzuurstofmeting, geen ruimte voor meer dan vier complicaties op de wijzerplaat, geen valdetectie, geen snelladen. Wel heeft hij een erg lage prijs, die nauwelijks hoger is dan die van simpele stappentellers. Straks is het echter afgelopen: de Apple Watch Series 3 krijgt geen ondersteuning meer voor watchOS 9. Nog meer nieuwe mogelijkheden die de Series 3 dus niet krijgt. En wat nog zwaarder weegt: geen beveiligingsupdates meer. Ons nadrukkelijk advies: koop hem niet, maar wacht tot 7 september!

Waarom je de Apple Watch SE niet moet kopen

De op een na goedkoopste Apple Watch? Dat is de Apple Watch SE. We weten nog niet of dat ook voor een nieuw SE-model gaat gelden, dat mogelijk in september uitkomt. Het zou namelijk ook kunnen dat Apple de huidige Watch SE voor een lagere prijs zal blijven aanbieden. Dat zou een iets andere aanpak zijn dan bij de iPhone SE, waarbij elke nieuwe generatie de vorige meteen uit het assortiment gooit. Toch achten we de kans groot dat dit gaat gebeuren.

Dus ook in het geval van de Apple Watch SE kun je beter nog even wachten. Je hebt namelijk niets te verliezen, er zijn twee mogelijke uitkomsten. Of de huidige SE zal een stuk goedkoper worden, of je krijgt een beter model voor dezelfde prijs.

Sowieso: de Apple Watch SE is inmiddels twee jaar oud en is in 2022 niet meer helemaal bij de tijd. Technisch gezien is de Apple Watch SE een Series 5 (2019) met minder functies. Wat mis je dan? Bijvoorbeeld het always-on scherm. Of de ECG functie. Je hebt valdetectie, maar dat was het dan qua snufjes.

Een Apple Watch SE 2022 zal dit alles waarschijnlijk wel hebben. Apple zal bezuinigen op het meten van bloedzuurstofsaturatie en natuurlijk op alle nieuwe sensoren. Kortom, ook de Watch SE kan je nu beter niet kopen.

Waarom je de Apple Watch Series 7 niet moet kopen

Augustus is voor Apple-fans altijd de tijd van het jaar waarin je merkt dat er iets veranderd is. Eergisteren leek het nog dat de Apple Watch Series 7 een goede aankoop is, sinds gisteren heb je twijfels en vandaag weet je eigenlijk al dat je de Apple Watch Series 7 niet meer moet kopen.

Zijn we eerlijk: de Apple Watch Series 7 heeft zijn beste tijd gehad, en zijn opvolger, de Series 8, komt eraan. Zoals we hierboven al hebben aangeduid, zal de Series 7 mogelijk ietwat aangepast beschikbaar blijven als Apple Watch SE. Het oorspronkelijke model wordt echter sowieso binnenkort uit de verkoop gehaald.

Wachten op een goede deal dan? Wij verwachten niet dat die lagere prijs opweegt tegen de nieuwe functies van de Series 8. Door een verbeterde chip zal het horloge een stuk sneller zijn en zal de batterij langer meegaan. Dat laatste was juist een kritiekpunt op de Series 7.

En er is nog een andere goede reden om de Apple Watch Series 7 nu niet te kopen. De Apple Watch Pro zal de het Watch-aanbod naar boven uitbreiden, ter vervanging van de vorige Apple Watch Edition. Volgens geruchten wordt het scherm groter en biedt daarom meer ruimte voor complicaties. De batterij gaat twee dagen (of langer) mee op een acculading. Bovendien krijgt de Pro een robuustere behuizing, mogelijk van titanium. Deze Apple Watch Pro zal uiteraard duurder worden dan de Series 7. Maar als je er functies voor krijgt waar jij op zit te wachten, dan is dat het geld wel waard. Daarom kun je nu dus ook beter ook geen Apple Watch Series 7 kopen.