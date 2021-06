Een aantal flinke features van macOS Monterey komt niet naar Intel-Macs

Hoewel er een hoop mooie nieuwe features in macOS Monterey aanwezig zijn, is een aantal van deze features alleen voorbestemd voor Macs met een M1-chip. Mensen met een Intel-Mac zullen het met een uitgeklede versie van Monterey moeten doen.

Lees verder na de advertentie.

Intel-Macs krijgen uitgeklede versie van macOS Monterey

Op de officiële macOS Monterey-pagina bevestigen de kleine lettertjes dat alleen Macs met Apples eigen M1-chip toegang krijgen tot alle nieuwe features. Hieronder vallen de Macs die sinds november 2020 op de markt zijn.

Alle eerdere modellen beschikken over een Intel-chip en lopen flink wat nieuwe features mis. Dit zijn:

Video’s met portretmodus in FaceTime voor een mooie, onscherpe achtergrond

De nieuwe Live Text-functie, waarmee tekst vanuit foto’s kan worden gekopieerd, opgezocht en vertaald

Een interactieve 3D-aardbol in de Maps-app

Gedetailleerde kaarten in de Maps-app van steden als San Francisco, Los Angeles, New York, en London (meer steden volgen in de toekomst)

Tekst-naar-spraak in meerdere talen, waaronder Zweeds, Deens, Noors en Fins

Offline on-device toetsenbord-dictatie

Ongelimiteerde toetsenbord-dictatie (voorheen was er een limiet van 60 seconden)

Apple heeft niet aangegeven waarom deze functies missen. Andere videobeldiensten als Zoom en Google Meet bieden al tijden een portretmodus en Google Maps beschikt al jaren over een 3D-aardbol. Het missen van deze functies in macOS Monterey is dan ook op zijn zachtst gezegd opvallend.

Meer over macOS Monterey

macOS 12 heeft de naam Monterey gekregen en focust zich op relatief kleine verbeteringen, die het besturingssysteem voor Apple-computers wel weer een stukje beter en fijner in gebruik maken. Denk hierbij aan een een make-over voor Safari en Universal Control – een functie die de samenwerking tussen meerdere Apple-apparaten (zoals je MacBook, iPad en iMac) weer een stuk makkelijker maakt.

Dat Intel-Macs geen ondersteuning krijgen voor alle nieuwe features, betekent niet dat ze de update niet krijgen. Lees hier welke Macs allemaal een update krijgen naar macOS Monterey.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.