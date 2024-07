Officieel: NFC in iPhone nu open voor iedereen – dit heb jij eraan

Apple heeft aan de EU laten weten dat het zijn mobiel betaalsysteem rondom de NFC-chip beschikbaar gaat maken voor concurrenten. Wij leggen uit waarom dat leuk is en wat jij eraan hebt.

NFC-chip in iPhone

Zoals je weet heeft de iPhone een NFC-chip. Deze is – met uitzondering van een aantal speciale functies – bedoeld voor mobiele betalingen. Deze zijn op dit moment echter alleen mogelijk met Apple Pay, en dat was de EU een doorn in het oog.

Na inmiddels jarenlange discussies en geruchten, heeft Apple nu officieel aan de EU laten weten dat het zijn NFC-chip openstelt voor de concurrenten. Jij als gebruiker mag een alternatieve Wallet-app instellen in plaats van de standaard Apple Wallet-app. Deze Wallet-apps van derden krijgen alle privileges van de Apple-app, zoals de dubbele klik voor openen, evenals Face ID, Touch ID en pin-code ter beveiliging.

Alternatieve betaal-apps

Apple heeft toegezegd dat concurrenten sowieso voor de komende tien jaar gratis gebruik mogen maken van de NFC-chip in de iPhone. Dat geeft hoop dat al snel betaal-apps volgen die hun integratie met de iPhone uitbreiden.

In het meest simpele geval kan je bankieren-app dus zelf een Wallet worden om mobiele betalingen mogelijk te maken. Daarnaast zijn er concurrenten zoals Google Pay en PayPal. Hiermee heb je het voordeel dat je al je betalingen via één kanaal kunt laten gaan. De meest extreme optie is een alternatieve betaaldienst zoals het buitenlandse Satispay. Deze laat je niet alleen betalingen, maar herbergt ook al je andere pasjes en klantenkaarten. Ook de nieuwe Europese betaaldienst Wero is een mogelijke kandidaat voor een alternatieve Wallet-app.

Officieel bericht van de EU

In een officieel bericht geeft de EU wat meer details prijs.

De toezeggingen brengen belangrijke veranderingen in de manier waarop Apple in Europa opereert, ten gunste van concurrenten en klanten. Ten eerste verplicht Apple zich om mobiele portemonnees van derden toegang te geven tot de NFC-functionaliteit. Deze toegang zal gratis zijn. Dit gebeurt in wat de ‘Host Card Emulation mode’ wordt genoemd. Dit is een softwareoplossing waarmee concurrerende Wallets veilige NFC-betalingen kunnen doen. Apple Pay daarentegen is afhankelijk van toegang tot het ‘Secure Element’ in de iPhone. We accepteren de inzet van Apple omdat het een gelijkwaardige oplossing biedt op het gebied van beveiliging en gebruikerservaring. En het is gemakkelijker te implementeren voor zowel Apple als ontwikkelaars van Wallets. Andere Wallets gebruiken deze oplossing al in een Android-omgeving.

Ten tweede heeft Apple toegezegd toegang te bieden tot belangrijke functies die beschikbaar zijn op iPhones. Dit omvat de dubbelklik en Face ID. iPhone-gebruikers zullen kunnen dubbelklikken op de zijknop van hun iPhone om hun favoriete betaal-app te starten. Concurrerende portemonnees zullen ook Face ID, Touch ID en een wachtwoord kunnen gebruiken om de identiteit van gebruikers te verifiëren. Ten derde gaat Apple gebruikers in staat stellen om de Wallet van hun keuze de standaardoptie op hun iPhones te maken. Deze toezeggingen gelden voor gebruikers die geregistreerd staan in de Europese Economische Ruimte, ook als ze naar het buitenland reizen. Ook gaat Apple ontwikkelaars niet eraan hinderen om NFC-betalingen te combineren met andere use cases, bijvoorbeeld voor toegangscontrole, concertkaartjes, digitale ID’s, enzovoort. Alles wat je in een portemonnee zou kunnen hebben, dus.

Apple voorkomt boete

Door deze schikking kan Apple een boete van de EU vermijden, die kan oplopen tot tien procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Gezien de omzet van Apple in 2023 zo’n 383 miljard dollar was, had de boete ongeveer 40 miljard dollar kunnen zijn.

Near Field Communication (NFC) is een draadloze technologie die communicatie over korte afstanden mogelijk maakt. NFC wordt vaak gebruikt voor contactloze betalingstransacties. Gebruikers kunnen veilige en snelle transacties uitvoeren met apparaten die NFC ondersteunen, zoals de iPhone.