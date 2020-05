Apple heeft NextVR overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in virtual reality (vr). De iPhone-maker maakt niet bekend waarom de overname is gedaan, maar volgens geruchten wil men de techniek van NextVR gaan gebruiken voor een eigen headset.



NextVR gekocht door Apple

De overname hing al ruim een maand in de lucht, maar Apple heeft het nieuws nu pas bevestigd tegenover Bloomberg. Volgens geruchten gaat er met de overname een bedrag van zo’n 100 miljoen dollar gemoeid, maar daar wilde het bedrijf uit Cupertino niets over kwijt. Op de website van NextVR is te lezen dat de vr-specialist een “nieuwe richting” inslaat. Ook worden alle medewerkers, partners en fans bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

NextVR is een vr-bedrijf. Men maakt (of maakte) registraties van bijvoorbeeld muziekoptredens en sportwedstrijden. De firma had bijvoorbeeld contracten met Fox Sports en NBA, de Amerikaanse basketball-competitie. Deze opnames kon je vervolgens in vr bekijken middels een speciaal daarvoor geschikte headset, zoals de HTC Vive. Zodra je zo’n apparaat opzet lijkt het alsof je bij de wedstrijd of het concert aanwezig was.

Waarom Apple andere bedrijven overneemt

Apple neemt wel vaker technologiebedrijven over. Het is voorlopig gissen naar de motieven achter de NextVR-overname, maar waarschijnlijk is het bedrijf van Tim Cook geïnteresseerd in de patenten en technieken van het videobedrijf. Al jaren horen we geruchten over een door Apple gemaakte headset. Ook zet het bedrijf steeds meer in op ARKit, een platform waarmee ontwikkelaars augmented reality-toepassingen (AR) aan hun apps kunnen toevoegen.

AR is de tegenhanger van vr. Bij laatstgenoemde kun je namelijk een virtuele wereld beleven via een scherm, bijvoorbeeld het display van je iPhone of een speciale headset. Bij augmented reality wordt juist een ‘digitale laag’ over de echte wereld gelegd.

Pokémon GO, het populaire spelletje, is dan ook een uitstekend voorbeeld van ar. Onlangs nam Apple overigens ook al twee andere technologiebedrijven over, Xnor.ai en Voysis. Laatstgenoemde overname is waarschijnlijk om spraakassistent Siri te verbeteren.

