Netflix werkt aan N-Plus-dienst met exclusieve content voor gebruikers

Populaire streamingdienst Netflix werkt aan een nieuwe dienst, genaamd N-Plus. Met N-Plus wil het bedrijf verdiepende content aanbieden, zoals interviews en behind-the-scenes-content. Met N-Plus lijkt Netflix weer een extra stap van streamingdienst naar all-round mediabedrijf te zetten.

Lees verder na de advertentie.

Netflix N-Plus geeft gebruiker een kijkje achter de schermen

Netflix stuurde onlangs een enquête rond met vragen over Netflix N-Plus, een toekomstige dienst waar het bedrijf momenteel aan werkt. Met N-Plus krijgt de kijker toegang tot een “online omgeving waar je meer kunt leren over Netlfix-shows die je graag kijkt en alles wat daarmee te maken heeft.” Het bedrijf stuurde de enquête rond om erachter te komen of gebruikers ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een platform als N-Plus.

Uit de enquete blijkt onder andere dat je een Netflix-abonnement moet hebben om toegang te krijgen tot de toekomstige online omgeving. Op het platform zijn naast video-content ook playlists met filmmuziek te vinden. Ook wil Netflix fans van series invloed gaan geven op nieuwe seizoenen van series, die nog in ontwikkeling zijn.

Naast geheel nieuwe content kan de streamingdienst ook bestaande content op N-Plus plaatsen. Voorheen plaatste Netflix dergelijke content op sociale media en op YouTube. Het bedrijf lijkt zich door middel van N-Plus beter te willen onderscheiden van de concurrentie. Of de dienst er daadwerkelijk komt en of het extra geld gaat kosten, is nog niet bekend.

Ook Disney+ werkt aan meer verdieping

Netflix is niet de enige streamingdienst die gebruikers exclusieve content van series en films wil aanbieden. Disney+ geeft Marvel- en StarWars-fans bijvoorbeeld de mogelijkheid om een playlist aan te zetten, waardoor de films in chronologische volgorde afspelen. Ook biedt Disney+ voor bepaalde films en series behind-the-scenes-content aan, die voorheen alleen op DVD’s te vinden was.

Andere streamingdiensten, zoals Apple TV+ en Amazon Prime Video, blijven achter. Wel wordt Apple TV+ door gebruikers als hoogst beoordeeld ten opzichte van alle andere streamingdiensten.

Haal het meeste uit je Netflix-abonnement

Netflix is een Amerikaanse streamingdienst, die sinds 2013 in Nederland beschikbaar is. Het bedrijf biedt een abonnement aan voor streaming video on demand via internet, met de mogelijkheid van pauzeren en vooruit- en terugspoelen. Het aanbod van Netflix bestaat uit films en tv-series. Het aanbod wordt doorlopend aangevuld met nieuwe titels en in ieder land heeft Netflix andere deals en dus ook een ander aanbod.

Wil je zoveel mogelijk uit de streamingdienst halen? Lees dan ons complete Netflix-overzicht en houd de website en onze gratis iPhoned-app in de gaten. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer nieuws over Netflix: