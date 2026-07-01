Netflix maakt wachtwoord delen nóg moeilijker (maar zo omzeil je het)

Netflix probeert al jaren om het delen van je wachtwoord aan banden te leggen en heeft nu een extra barrière ingevoerd – dit moet je weten.

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Netflix maakt wachtwoord delen nóg moeilijker

Een veelgebruikte manier om geld te besparen op een Netflix-abonnement is dat vrienden of familieleden die niet bij elkaar wonen hun wachtwoord delen. Daarbij gebruiken ze de profielfunctie om hun kijkgeschiedenis en voorkeuren gescheiden te houden. Dit is het bedrijf al lange tijd een doorn in het oog. Netflix begon al in 2022 pogingen te ondernemen om het delen van een wachtwoord te blokkeren.

Zo kwam er een voorwaarde dat alle gebruikers van een account op één enkel adres moesten wonen. Gebruikers op afstand konden tegen betaling worden toegevoegd. Het bedrijf zei later dat het een combinatie van IP-adressen, apparaat-ID’s en accountactiviteit gebruikte om ongeoorloofd delen van wachtwoorden op te sporen. Hoewel Netflix het daardoor moeilijker heeft gemaakt om het wachtwoord te delen, is het nog altijd niet onmogelijk. Maar met een nieuwe maatregel is het nu wel nog een stukje moeilijker geworden.

Hierdoor wordt het moeilijker

Volgens CNET is de extra barrière die Netflix nu heeft ingevoerd een vereiste dat elk profiel een uniek e-mailadres moet hebben. Eerder deze maand kregen sommige Netflix-gebruikers meldingen te zien met de vraag een uniek e-mailadres aan hun profiel te koppelen. Dit verzoek werd gepresenteerd als een kans om nieuwe functies aan een profiel toe te voegen. Het is echter een wijziging gericht op accounts met meerdere profielen binnen hetzelfde huishouden.

Netflix heeft intussen bevestigd dat het twee weken geleden is begonnen met de invoering van de nieuwe vereiste. De nieuwe maatregel van Netflix kan nog wel worden omzeild, maar het is wel weer een stukje lastiger geworden om je wachtwoord te delen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, zijn variaties op Gmail-adressen gebruiken, of een wegwerp-e-mailadres aanmaken. Een andere optie is om wifi uit te schakelen voordat je de app opent en daarna weer in te schakelen.

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