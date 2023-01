Netflix: vanaf eerste kwartaal 2023 kost wachtwoord delen geld

Eind vorig jaar bevestigde Netflix het al en het bedrijf lijkt er nu echt werk van te maken: je wachtwoord delen gaat geld kosten. Wanneer merk jij hier iets van?

Netflix: wachtwoord delen kost geld

Vorig jaar kondigde Netflix al aan meer maatregelen te nemen tegen het delen van je wachtwoord. Het bedrijf wil zo tegengaan dat jij je account met vrienden of familie deelt, als deze niet op hetzelfde adres wonen. Door geld te vragen voor het delen van het account, hoopt Netflix de tegenvallende cijfers van vorig jaar goed te maken.

Deel jij dus je account met iemand die niet op hetzelfde adres woont? Dan ga je daar mogelijk al snel iets van merken, want Netflix heeft nu aangekondigd de nieuwe maatregelen breder uit te rollen. Netflix vraagt in Latijns-Amerika al extra geld voor het delen van het wachtwoord.

Netflix-abonnementen worden opgezegd in Latijns-Amerika

Netflix heeft in Latijns-Amerika al een tijd geleden ingevoerd dat gebruikers moeten betalen voor het delen van hun account. Als je daar je wachtwoord deelt met iemand die niet in hetzelfde huishouden woont, wordt er een verificatiecode én 3 dollar gevraagd voor de extra gebruiker.

Deze nieuwe strategie heeft volgens Netflix geleid tot het opzeggen van abonnementen. Dat is niet verrassend: het gaat volgens Netflix om ongeveer 222 miljoen huishoudens die hun wachtwoord delen met nog eens 100 miljoen huishoudens. De gedachte van Netflix was dat al deze huishoudens ook een abonnement zouden afsluiten, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo.

Verificatiecode tegen betaling in Nederland

Op de Nederlandse site van Netflix is in ieder geval al te lezen dat het niet toegestaan is om je account te delen met iemand van een ander huishouden. Als je dit wél doet, staat er dat je het andere apparaat moet bevestigen met een verificatiecode. Het is goed mogelijk dat Netflix deze verificatiecode straks niet meer stuurt, tot er voor de extra gebruiker betaald is.

Netflix heeft de afgelopen jaren verschillende manieren getest om te controleren of iemand zijn account deelt. Het bedrijf gaat aan de hand van je IP-adres, het ID van je device en de activiteit op je account checken of je jouw wachtwoord met iemand hebt gedeeld. Als iemand van buiten je huishouden inlogt op je account, wordt er binnenkort dus gevraagd om bij te betalen.

Vanaf eerste kwartaal 2023 kost wachtwoord delen geld

Netflix heeft nu bekend gemaakt dat het bedrijf vanaf het eerste kwartaal van 2023 geld gaat vragen voor het delen van het wachtwoord. Dit is al behoorlijk snel, het eerste kwartaal van dit jaar is immers al begonnen. Netflix lijkt de nieuwe strategie dus erg snel uit te willen brengen naar andere delen van de wereld, waaronder misschien Nederland.

Als je je wachtwoord toch wilt blijven delen, vraagt Netflix maandelijks een extra bedrag voor ieder persoon waarmee je jouw account deelt. Dit zal ongeveer 3 euro per maand zijn. Bovendien introduceert het platform een goedkoper abonnement van 6,99 dollar in de Verenigde Staten, dat waarschijnlijk ook in Nederland wordt gelanceerd. In Nederland kost dit abonnement dan 6,99 euro.

Netflix-abonnement opzeggen? Dit zijn de alternatieven

Onze verwachting is dat Netflix ook in Nederland te maken zal krijgen met abonnement-opzeggingen. Met de opkomst van nieuwe (goedkopere) streamingdiensten is het aanbod erg toegenomen. Zo bieden DisneyPlus en HBO Max inmiddels ook enorm goede content aan. Ben jij van plan over te stappen naar een andere streamingdienst? Check het aanbod hier:

