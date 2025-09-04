De Netflix-app heeft onlangs een nieuwe functie gekregen, waarmee je heel makkelijk (een gedeelte) van een film of serie kunt delen. Zo werkt het!

Netflix voegt nieuwe functie toe (waar gebruikers al jaren op wachten)

Vaak vinden streamingdiensten het helemaal niet zo fijn wanneer je (een stukje van) een film of serie deelt. Probeer maar eens een screenshot te maken van een Netflix-film. Je krijgt dan een zwart scherm te zien.

Toch is Netflix er nu ook achtergekomen dat het delen van een clipjes best handig kan zijn. Zo gebeurt het regelmatig dat een stukje uit een film viral gaat op social media. Daarom hebben ze nu een nieuwe functie in de Netflix-app waarmee je een clipje kunt delen.

Om een stukje van een film of serie te delen vanuit Netflix volgt je onderstaande stappen:

Videoclip delen in Netfix Start de Netflix-app (op je iPhone); Kies een film of aflevering waar je een clip uit wilt halen; Start de video of de aflevering; Tik op het scherm tijdens het afspelen en kies voor ‘Knippen’; Selecteer het beginpunt (de groene knop) en het eindpunt (de rode knop); Tik op ‘Opslaan’ en deel de videoclip met de opties onderaan het scherm.

Wanneer je een videoclip van Netflix later nog een keer wilt delen, dan kan dat. Alle clips die je hebt gemaakt staan onder de knop ‘Mijn Netflix’. Onder ‘Momenten die je hebt opgeslagen’ staan ze allemaal. Wil je een videoclip opnieuw delen? Dan tik je op ‘Alles weergeven’ en op het pijltje naast de videoclip.

Het linkje kun je vervolgens makkelijk delen op social media of bijvoorbeeld WhatsApp. Houd er wel rekening mee dat iemand die de videoclip wilt bekijken wel moet ingelogd zijn op Netflix. Is iemand niet ingelogd en klikken ze op het linkje? Dan verschijnt er een algemene trailer.

