Netflix laat nu dagelijks een top 10 zien van films en series. Hier check je dagelijks de populairste films en series in Nederland.

Top 10 populairste titels per land

Het is een opvallende keuze, want de streamingdienst wilde eerst geen kijkcijfers openbaar maken: je kon alleen de trending films en series bekijken, maar het bleef altijd geheimzinnig waar dit precies op is gebaseerd.

Nu geeft Netflix voor het eerst het kijkgedrag per land prijs en check je als Nederlandse gebruiker dagelijks wat de rest van Nederland het leukst vindt. Zo kom je misschien achter nieuwe series die het kijken waard zijn.

Zo check je de top 10 van Nederland

De top 10-lijstjes van Netflix zijn te vinden in het homescherm en onder het tabblad ‘Series’ en ‘Films’. In het homescherm zie je de top 10 van zowel series als films. Voor de top 10 van alleen series tik je in de Netflix-app op het Series-tabblad aan en scrol je naar beneden.

Hier zie je tussen de suggesties de top 10 van series in Nederland vandaag. In het Film-tabblad zie je de top 10-lijst van de populairste films in ons land.

De lijst wordt dagelijks vernieuwd. Als je al bladerend door Netflix langs een suggestie komt dat in de top 10 van de dag staat, zie je dat door de speciale Top 10-badge. Je ziet dan rechtsboven op de thumbnail een rood vierkantje met ‘top 10’.

Nog geen top 10 per genre

Eerder ging al het gerucht dat Netflix een top 10-lijst zou laten zien van ieder genre. Helaas zijn er nog geen lijstjes per genre te vinden, maar dit is al een stap in de goede richting. Het zal gebruikers nieuwe suggesties tonen en daardoor wellicht mensen makkelijker laten kiezen.

Meer Netflix-tips

Op iPhoned lees je regelmatig nieuwtjes en handige tips over streamingdiensten zoals Netflix. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je een Netflix-account met je gezin deelt of hoe Netflix Smart Downloads werkt. Weet je nog steeds niet wat je wil kijken? We geven je maandelijks een overzicht van nieuwe series en kijktips op Netflix.

