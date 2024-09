Netflix stopt binnenkort op de iPhone – deze toestellen vallen af

Kijk je regelmatig naar Netflix? Dan hebben we slecht nieuws, want als je een oudere iPhone hebt werkt Netflix binnenkort niet meer. Zo voorkom je dat!

Netflix stopt ondersteuning

Netflix heeft aangekondigd dat oudere iPhones binnenkort geen ondersteuning meer hebben voor de app van de streamingdienst. Draait jouw iPhone nog op iOS 16? Dan krijgt de Netflix-app op jouw iPhone geen nieuwe updates meer. Voor nu is dat geen probleem, maar na een tijd kun je de app helemaal niet meer gebruiken. Gebruikers krijgen dan een melding dat ze moeten bijwerken naar iOS 17.

Dit is natuurlijk gemakkelijk op te lossen door iOS 17 (of binnenkort iOS 18) te installeren op je iPhone. Je vindt de update bij de instellingen van je smartphone onder ‘Algemeen > Software-update’. Download daar iOS 17, zodat de update direct of in de nacht op je iPhone wordt geïnstalleerd. De app van Netflix werkt daarna weer naar behoren op je iPhone. Toch is dit niet voor iedereen de oplossing, want een aantal iPhones kan niet bijwerken naar de nieuwste iOS-versie.

Deze iPhones (en iPads) kunnen niet bijwerken

Ieder jaar vallen iPhones af als Apple een grote iOS-update uitbrengt, dat was ook het geval bij de release van iOS 17 in 2023. De iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X (en ouder) hebben geen ondersteuning meer voor de nieuwste iOS-versie. Heb je nog één van deze iPhones? Dat betekent dat Netflix binnenkort niet meer op je iPhone werkt. Als je een iPhone XR of nieuwer hebt kun je de app zonder problemen blijven gebruiken.

Netflix heeft dit niet alleen voor de iPhone aangekondigd, ook een aantal iPads werkt straks niet meer met de app. Modellen die nog op iPadOS 16 draaien verliezen ondersteuning voor de app van de streamingdienst. Dat betekent dat je geen Netflix meer kunt kijken op de vijfde generatie iPad en de eerste generatie iPad Pro. Als je een iPad hebt die draait op iPadOS 17 (en straks iPadOS 18) hoef je niks te doen.

Netflix toch kijken op je iPhone

Het is belangrijk om je iPhone te updaten naar iOS 17 en je iPad bij te werken naar iPadOS 17, zodat Netflix beschikbaar blijft op je toestel. Het is nog onduidelijk waarom Netflix deze keuze heeft gemaakt. Wanneer Netflix niet meer werkt op oudere iPhones en iPads is ook nog onbekend, maar het is de verwachting dat het niet lang meer duurt. Mogelijk stopt de ondersteuning al bij de volgende update van de app.

Werkt Netflix binnenkort niet meer op jouw iPhone, omdat je niet kunt updaten naar iOS 17? Dan kun je wel nog naar de streamingdienst kijken in je browser. Via Safari, Chrome of een andere browser kun je Netflix alsnog openen. In dat geval is het aan te raden om een webapplicatie van Netflix toe te voegen aan je beginscherm, zodat je de website niet iedere keer op moet zoeken. Lees hier hoe je dat doet.

