Tof: Netflix Spatial Audio kun je nu ook zonder AirPods beluisteren

Om bij Netflix van Spatial Audio op je iPhone te genieten, had je altijd recente AirPods nodig. Daar gaat nu verandering in komen, want ook met oudere AirPods of andere koptelefoons kun je dan genieten van 3D-geluid!

Netflix Spatial Audio beluisteren: ook zonder AirPods

Spatial Audio is tof en streamingdiensten als Netflix en Disney Plus hebben er al langer ondersteuning voor. Toch moest je altijd wel de AirPods Pro, AirPods 3, AirPods Max of Beats Fit Pro hebben om het speciale geluid te beluisteren.

Daar komt nu verandering in. Spatial Audio is dan ook bij films en series op Netflix te beluisteren als je geen fancy nieuwe AirPods hebt. De streamingsite gaat namelijk de AMBEO-technologie van Sennheiser gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je op Netflix met alle devices (een soort van) Spatial Audio krijgt. Dus ook de AirPods 2 of andere oordopjes hebben dan toegang tot het betere geluid.

Spatial Audio op Netflix, toch niet helemaal hetzelfde

Stiekem is het niet helemaal hetzelfde als Spatial Audio van Apple, maar het effect is ongeveer gelijk. Met deze nieuwe techniek kan Netflix elke stereo-koptelefoon of speakers voorzien van Spatial Audio of 3D-geluid.

Maak je als Netflix-abonnee gebruik van stereogeluid? Dan krijg je vanzelf de nieuwe Spatial Audio te horen. Heb je al AirPods 3 of AirPods Pro met ondersteuning voor Spatial Audio? Dan blijft alles bij het oude.

Netflix is nu al begonnen met het uitrollen van de functie. In ieder geval het vierde seizoen van Stranger Things en Red Notice hebben het al ingebouwd. Voor meer informatie over ruimtelijk geluid in Netflix, check je de bijbehorende help-pagina.

Wat is Apple Spatial Audio

Spatial Audio (of ruimtelijke audio) van Apple geeft het geluid bij bepaalde films of muziek een extra dimensie. Het lijkt dan net of het geluid van alle kanten komt, maar je hebt er wel vrij nieuwe AirPods voor nodig. Wil je meer weten over Apple’s Spatial Audio? Lees dan onderstaand artikel even door.

Lees meer: ruimtelijke audio – zo gebruik je Apple Spatial Audio op iPhone en AirPods

