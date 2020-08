Weet je niet meer wat je nog moet kijken op Netflix? Dan lijkt de nieuwe Shuffle-functie waar Netflix aan sleutelt de oplossing voor dit probleem.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix begint met testen van ‘Shuffle’-functie

Wanneer je alles gezien denkt te hebben op Netflix, weet je misschien niet meer wat je aan kunt zetten. Netflix heeft daar een oplossing voor bedacht, zodat je ook per ongeluk bij de wat meer obscure films en series terecht kunt komen.

De streamingdienst bevestigt aan techwebsite TechCrunch dat er wordt gewerkt aan een ‘Shuffle Play’-knop. Met een druk op deze knop speelt Netflix willekeurige content af. Wel baseert Netflix de keuze op wat je eerder hebt gekeken, of series of films die je momenteel kijkt.

Netflix is nu bezig met het testen van de functie. De knop bevindt zich op het homescherm, onder je profiel-icoon. De willekeurige content speelt gelijk af als je erop drukt.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Bijzondere keuze van Netflix

De nieuwe functie is een verrassende keuze van Netflix. Op deze manier kun je misschien nieuwe pareltjes ontdekken die je anders nooit had gekeken. Toch lijkt het ook vooral een lastige functie die niet snel het gewenste resultaat geeft. Netflix heeft zoveel verschillende soorten series, films en documentaires, dat het te verwachten valt dat er ook veel voorbij komt dat je niet leuk vindt.

Netflix laat aan TechCrunch weten dat het doel van de functie is om gebruikers te helpen om snel en gemakkelijk content te vinden die ze leuk vinden. Om dit te bereiken heeft Netflix al vaker functies uitgetest, zoals screensavers op TV-apps, het automatisch afspelen van video’s en het afspelen van promotiefilmpjes op het homescreen.

Netflix wil dezelfde ervaring geven als het kijken van ‘gewone’ televisie: je zet het aan en er speelt zich iets af. De Shuffle-functie is de laatste in een reeks met probeersels van de streamingdienst om dit te bereiken. Met deze functie zou je het idee hebben dat je kunt ‘zappen’. De knop is voor sommige mensen niet alleen te vinden onder hun profiel, maar ook in het zij menu en het hoofdscherm.

Netflix rolt de testfunctie nu uit voor Smart TV-apps. Het is nog niet duidelijk of de functie voor het grote publiek wordt gelanceerd. De streamingdienst verzamelt nu eerst feedback van elke test en gaat de resultaten vergelijken. Aan de hand daarvan wordt een besluit genomen of de functie officieel wordt geïmplementeerd.

Meer over Netflix

Wil je meer te weten komen over de streamingdienst? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips om alles uit Netflix te halen. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je je iPad naar je tv streamt of geven tips wat je kunt doen als Netflix niet werkt.