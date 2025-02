Netflix brengt series niet langer per seizoen uit: dit is waarom

Al jarenlang brengt Netflix de meeste series uit met een volledig seizoen in één keer, maar dat is nu veranderd.

Netflix brengt series niet meer per seizoen uit

Netflix is min of meer verantwoordelijk voor het ‘bingen’ van series. Dat komt doordat Netflix altijd al een volledig seizoen in één keer beschikbaar maakte. Maar de laatste tijd verschijnen seizoenen steeds vaker in meerdere gedeeltes, zoals ook bij de meeste andere streamingdiensten het geval is.

Zo kiezen Apple TV+, Disney+ en anderen regelmatig voor wekelijkse releases. In plaats van vast te houden aan het oorspronkelijke model, lijkt Netflix steeds meer het pad van de concurrenten te volgen. Wekelijkse releases zijn momenteel nog steeds zeldzaam op Netflix, maar van een aantal grote titels kwam de afgelopen jaren elk seizoen in gedeeltes uit. Dit gebeurde bijvoorbeeld met Stranger Things en The Crown.

Verschillende redenen

Netflix Chief Content Officer Bela Bajaria werd onlangs door Deadline gevraagd naar deze nieuwe strategie. Zij zegt dat het aanvankelijk werd veroorzaakt door Covid en door stakingen, maar dat het voor een deel ook komt door de makers van de series. Die willen soms een pauze tussen afleveringen omdat het daar volgens hen een natuurlijk moment voor is. “Netflix heeft dus geen vaste strategie voor het uitbrengen van een seizoen, het hangt er ook van af wat het beste is voor de betreffende serie”, aldus Bajaria.

Het klopt inderdaad dat Netflix voor het eerst een seizoen splitste ten tijde van Covid. Maar dat dit daarna bleef gebeuren, komt dus blijkbaar doordat de makers van de series dit graag wilden.

Volgens Bajaria heeft de nieuwe strategie geen negatieve gevolgen gehad. Het feit dat Netflix er aan vasthoudt, lijkt dat te ondersteunen. Of kijkers het nu leuk vinden of niet dat Netflix een seizoen in gedeeltes beschikbaar maakt, het zorgt er wel voor dat abonnees langer blijven hangen. De kans dat ze op de volgende afleveringen blijven wachten is namelijk best groot.