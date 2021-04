Netflix rolt shuffle-functie uit: geef je keuze voor een film of serie uit handen

Het uitkiezen van een film of serie op Netflix is voor veel mensen een onverteerbare opgave. Met de komst van de nieuwe shuffle-functie biedt de streamingdienst een oplossing: de film of serie die je gaat kijken, wordt voor je uitgekozen.

Shuffle-functie maakt einde aan lange zoektochten

Netflix maakt een shuffle-functie beschikbaar, die de gebruiker het kiezen van een serie of film uit handen neemt. Het werkt gemakkelijk: klik op de ‘Play Something’-knop en er begint direct iets te spelen. De streamingdienst test de shuffle-knop al jaren, maar nu is hij ‘op alle tv-apparaten’ te vinden, aldus Netflix. Op het moment van schrijven is de functie in Nederland nog niet beschikbaar.

Wanneer je alles gezien denkt te hebben op Netflix, weet je misschien niet meer wat je aan kunt zetten. De nieuwe functie geeft je de kans om bij de meer obscure films en series terecht te komen. Zo ontdek je verborgen parels, die je zelf nooit zou hebben aangeklikt.

Gebaseerd op eerder kijkgedrag

De nieuwe shuffle-functie speelt niet zomaar willekeurige iets af. Netflix baseert de keuzes op dingen die je eerder keek, de titels die je momenteel bekijkt en de films en serieus die nog op je kijklijst staan. Je kan een titel voorgeschoteld krijgen die je al kent, maar alleen als je deze lang geleden voor het laatst gezien hebt.

Je hoeft dus niet bang te zijn voor een horrorfilm als je alleen maar naar romantische komedies kijkt. Mocht je tóch niet blij zijn met de film of serie die je te zien krijgt, dan is er nog de ‘Play Something Else’-knop. Deze blijft voor enige tijd in beeld.

Shuffle-functie op iPhones en iPads laat nog even op zich wachten

Momenteel is de functie alleen beschikbaar voor televisies. Netflix test de functie ook op Android-smartphones. Één ding is zeker: heel lang zal het niet duren voordat de functie ook in de mobiele app te vinden is.

