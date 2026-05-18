Jammer: Netflix gaat reclames toevoegen in Nederland én België

Heb jij een abonnement op Netflix? Dan hebben we slecht nieuws, want Netflix gaat reclames toevoegen in Nederland. Dit gaat er veranderen!

Netflix krijgt reclames

Opgelet als je een abonnement op Netflix hebt! De streamingdienst heeft een nieuw abonnement aangekondigd, waarmee voor het eerst reclames naar Netflix komen in Nederland en België. In 2022 rolde Netflix het eerste abonnement met advertenties uit, dat inmiddels in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland te gebruiken is. Nederland en België worden in 2027 aan dat lijstje toegevoegd, want vanaf volgend jaar is het nieuwe abonnement hier beschikbaar.

Netflix heeft nog geen exacte datum gedeeld, waarop het nieuwe abonnement met reclames naar Nederland en België komt. Wel duidelijk is dat het om een nieuw abonnement gaat, dat de goedkoopste optie van Netflix wordt. Op dit moment betaal je voor het voordeligste abonnement bij Netflix 9,99 euro per maand. Het nieuwe abonnement met advertenties kost waarschijnlijk de helft van de prijs, zo betaal je in Duitsland 4,99 euro per maand voor het Standaard-abonnement met reclame.

Gevolgen andere abonnementen

Vind je Netflix te duur? Dan is het nieuwe abonnement met reclames goed nieuws, want je kunt straks op een voordelige manier toch naar Netflix kijken. Dat heeft vermoedelijk ook een nadeel, omdat de kans groot is dat Netflix de overige abonnementsprijzen aanpast. Nederland heeft op dit moment een relatief lage beginprijs met 9,99 euro voor het Standaard-abonnement. Die prijs gaat waarschijnlijk omhoog bij de introductie van het abonnement met reclames.

In Frankrijk betaal je 14,99 euro voor het Standaard-abonnement, in Duitsland is dat 13,99 euro. Voor zowel Nederland als België worden prijsverhogingen verwacht, om het verschil tussen de abonnementen zonder en met reclames groter te maken. Netflix heeft nog niet aangegeven of er een prijsstijging aankomt, daarover horen abonnees in 2027 vermoedelijk meer. In dat geval kunnen gebruikers zelf kiezen of ze overstappen naar het voordeligste abonnement, of toch meer gaan betalen voor een reclamevrije ervaring.

Bij HBO Max, Amazon Prime en Disney Plus zijn al abonnementen met reclames. Volgend jaar komt daar Netflix bij, waardoor je korte reclames tijdens je serie of film ziet. Volgens Netflix kun je een paar advertenties per uur verwachten, hoeveel dat er zijn hangt vermoedelijk van de serie of film af. In andere landen is niet het gehele aanbod van Netflix beschikbaar bij het abonnement met reclames, het is nog onduidelijk of dat in Nederland en België ook het geval is.

Er komt dus een grote verandering aan, want Netflix gaat in 2027 voor het eerst reclames tonen. Het is een opvallende keuze van de streamingdienst, die juist groot werd door de belofte van een reclamevrije omgeving. Vanaf volgend jaar krijgen abonnees zelf de keuze of ze advertenties gaan zien in Netflix.