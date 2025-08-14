Netflix heeft volledig nieuw ontwerp: dit is de aangepaste app

Updaten maar! Netflix heeft een compleet nieuw ontwerp, waardoor de applicatie er helemaal anders uitziet. Dit is de nieuwe app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw ontwerp voor Netflix

Het is weer tijd voor een update! Netflix heeft een nieuwe softwareversie uitgerold, waarmee de applicatie voor de Apple TV een vernieuwd ontwerp krijgt. Gebruikers met de Apple TV kunnen de update nu installeren, vervolgens verschijnt het aangepaste design vanzelf. Heb je de Netflix-app bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie? In dat geval krijg je eerst een notificatie te zien, waarin de aangepaste indeling wordt toegelicht.

Het nieuwe ontwerp van Netflix sluit aan bij de veranderingen die met tvOS 26 naar de Apple TV komen. Met de grootste software-update van het jaar voor de Apple TV introduceert Apple Liquid Glass. Dat betekent dat er meer transparante kaders en glazen elementen aan tvOS worden toegevoegd. Netflix trekt dit design door in de applicatie, want deze krijgt een transparante achtergrond én een menubalk. Dat ziet er als volgt uit:

Netflix introduceert menubalk

In de nieuwe versie van Netflix worden snelkoppelingen bovenaan de Homepagina toegevoegd. Voorheen stonden deze snelkoppelingen in een verborgen menu, maar nu zijn ze standaard zichtbaar in een menubalk bovenin het scherm. Met deze menubalk navigeer je gemakkelijker door de applicatie. Zo heb je direct toegang tot series, films, games en je eigen account op Netflix. Met tvOS 26 brengt Apple een soortgelijke menubalk naar het beginscherm van de Apple TV, de app van Apple TV Plus heeft al een soortgelijke functie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twijfel je welke serie of film je gaat kijken? Het nieuwe ontwerp van Netflix moet die keuze gemakkelijker maken. Op de Homepagina toont Netflix aanbevelingen, die gebaseerd worden op jouw interesses en stemmingen van het moment. Bij deze aanbevelingen zie je meer belangrijke en relevante informatie dan voorheen het geval was. Zo toont Netflix bijvoorbeeld een belangrijke prijs, waarmee een serie of film is bekroond.

De nieuwe softwareversie van Netflix is inmiddels beschikbaar voor alle gebruikers met een Apple TV. Zie je het aangepaste ontwerp van Netflix nog niet? Controleer dan of je de update al hebt geïnstalleerd, deze verschijnt vanzelf in de App Store van de Apple TV. Voor het nieuwe design van tvOS 26 moeten we nog even wachten, want Apple brengt die update pas volgende maand uit. Lees hier wanneer de belangrijkste software-updates van het jaar verschijnen.

Netflix voorziet overigens niet alleen de applicatie op de Apple TV van een nieuw ontwerp. Ook de app voor de iPhone krijgt een nieuwe indeling. Kijk je regelmatig naar Netflix op je iPhone? Dan krijg je er binnenkort een nieuwe feed bij, die doet denken aan TikTok. De zoekfunctie gaat eveneens op de schop in de vernieuwde applicatie. Bekijk hier meer over de nieuwe app van Netflix voor de iPhone!