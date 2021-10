Netflix wordt weer duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

De kogel is door de kerk: Netflix wordt weer duurder. De streamingdienst heeft onlangs prijsverhogingen aangekondigd die voor nieuwe abonnees per direct ingaan. Dit zijn de nieuwe prijzen!

Netflix duurder: dit gaat er veranderen

Alleen nieuwe abonnees gaan de prijsverhoging per direct betalen. Bij bestaande gebruikers wil Netflix de nieuwe prijzen op een later tijdstip invoeren. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Wel geeft de streamingdienst aan dat ze de klanten eerst per mail op de hoogte gaan stellen.

Nieuwe prijzen van Netflix

Vier jaar geleden verhoogde Netflix de prijzen voor de abonnees met een Standaard of Premium account. Ook deze keer zit de prijsverhoging bij deze twee abonnementen. Zo gaat de prijs van een Standaard-abonnement van 10,99 euro naar 13,99 euro. Premium abonnees betalen 15,99 euro (dat was 13,99 euro). Opvallend is dat gebruikers met een Basic-abonnement geen verhoging krijgen. Dat blijft 7,99 euro per maand kosten.

Prijsverhoging Netflix: ook in België duurder

Ook Belgische kijkers krijgt met deze verhoging te maken. Daar wordt de prijs van het Basic-abonnement verhoogd naar 9 euro per maand. Voor het Standaard-account gaan Belgische filmfans 13,49 euro betalen. Een Premium-abonnement gaat in België 17,99 euro kosten.

Netflix abonnement: Basic, Standaard en Premium

Netflix heeft drie verschillende soorten abonnementen. Met een Basic-abonnement kan je op één scherm tegelijk kijken en kan je niet streamen in HD of UHD (4K). Met een Standaard-abonnement mag je op twee apparaten tegelijkertijd streamen en kan je films in HD bekijken. Met het duurste abonnement (Premium) kun je op vier apparaten tegelijkertijd kijken en krijg je toegang tot zowel HD als UHD-content.

Netflix alternatieven

Er zijn inmiddels al aardig wat streamingalternatieven beschikbaar in Nederland. Disney+ kost 8,99 euro per maand en heeft inmiddels al een flink aanbod aan films en series. Videoland, Apple TV+, Pathé Thuis willen allemaal een graantje meepikken.

Binnenkort komt daar weer een grote naam bij. HBO Max heeft op Twitter aangekondigd dat ze in 2022 ook in Nederland de deuren naar hun streamingdienst openen.

