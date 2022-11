Eindelijk! Netflix laat je gratis meelifters van je account verwijderen

Netflix heeft een optie aan de iOS-app toegevoegd waarbij je meelifters van je account kan verwijderen op afstand. Ben of ken jij een Netflix-parasiet?

Veelgevraagde functie nu eindelijk op Netflix

We hebben er lang op moeten wachten, maar de streamingsdienst heeft eindelijk een simpele functie toegevoegd aan zijn iOS-app. Met deze nieuwe functie van Netflix kan je ongewenste meelifters van je account verwijderen. Dit lijkt een voorloper op de verwachte harde aanpak van het delen van wachtwoorden in 2023 te zijn.

In een update van de iOS-app van Netflix is deze functie toegevoegd onder het kopje ‘Accountbeheer’. Alle losse eindjes en parasitaire meelifters van je Netflix-account zijn nu verleden tijd!

Hoe verwijder je meelifters van je Netflix

Mogelijk heb jij bij je Netflix-account een paar gebruikers die je niet of nauwelijks (meer) kent. Dit kan komen doordat je ooit met een groep vrienden een account hebt genomen om geld te besparen. Ook bestaat er een grote kans dat je ex-vriend(in) nog op jouw account films en series kijkt.

Via de optie ‘Account’ in de iOS-app kan je bij ‘Toegang en apparaten beheren’ in het menu deze aanmeldingen bij je Netflix-account bekijken. Je ziet dan ook wanneer, waar en vanaf welk apparaat er is ingelogd. Met deze informatie onderscheid je eenvoudig wie er meelifters zijn en kan je deze van je Netflix verwijderen. Dit doe je via de ‘Afmelden’-knop onder de desbetreffende inlog. Er is ook een link om het wachtwoord voor het account te wijzigen.

Waarom Netflix deze optie juist nu toevoegt

De toevoeging van deze functie van Netflix om meelifters te verwijderen komt op een opvallend moment. Netflix is namelijk flink bezig om het aantal abonnees op te krikken. Zo wil het, zoals eerder genoemd, hard optreden tegen het delen van wachtwoorden en kan je gemakkelijker je kijkgeschiedenis naar een eigen account overzetten. Daarnaast moet er binnenkort ook een goedkoper Netflix-abonnement met reclame komen.

Ook voor jou heeft deze optie voordelen. Zo blijft je kijk-algoritme écht gepersonaliseerd op jou kijkgeschiedenis en hoef je niet telkens naar dat ene programma op je tijdlijn te staren die je toch nooit aanzet. Ook loop je minder snel tegen de melding aan dat je ‘Netflix-account op te veel apparaten tegelijk wordt gebruikt’.

