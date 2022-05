‘Netflix wil sommige content gaan livestreamen’

Netflix breidt zijn aanbod mogelijk uit naar het uitzenden van livestreams. Dit meldt de entertainment-website Deadline op basis van bronnen.

Livestreams op Netflix

Volgens het bericht van Deadline is Netflix bezig om de mogelijkheid van live-uitzendingen te onderzoeken, al verkeren de plannen nog in een vroeg stadium. De livestreams zou Netflix onder meer inzetten om het publiek mee te laten stemmen bij talentenjachten.

Ook is Netflix van plan om verschillende stand-upspecials live uit te zenden. Dit jaar hield Netflix zijn eerste in person comedy festival, genaamd Netflix is a Joke Fest. Dit is op een later moment terug te zien op Netflix, maar een live-optie geeft gebruikers de mogelijkheid om direct mee te kijken.

Netflix zou de functie ook willen gebruiken om live-reünies uit te zenden. De laatste jaren worden veel reünies van populaire films en series gemaakt, zoals Friends en Harry Potter. Netflix maakte er zelf al een voor de serie Selling Sunset. In de toekomst zou zoiets dus live op Netflix te volgen zijn.

Geen sport

Plannen om ook livestreams aan te bieden voor sport zijn er volgens Deadline niet. Concurrent Apple TV+ doet dit al wel: daar zijn sinds kort honkbalwedstrijden van de Major League te volgen. Ook streamingdienst Viaplay zendt verschillende sporten live uit, zoals Formule 1, darts en voetbal (Bundesliga).

De toevoeging van live-content kan Netflix aantrekkelijker maken, wat zeker nodig is in een tijd waarin de duizelingwekkende groei begint te vertragen. In het afgelopen kwartaal had Netflix zelfs minder abonnees dan in het kwartaal ervoor. Het is wel de vraag of livestreams voor komedies, talentenjachten en reünies daar verandering in gaan brengen.

De toevoeging van livestreams op Netflix lijkt nog wel even te duren. Wat er wel snel aan lijkt te komen, is een Netflix met advertenties. Dit is een extra abonnementsmodel dat de streaminggigant aanbiedt om de prijs toegankelijker te maken. Volgens geruchten wordt de optie eind dit jaar gelanceerd.