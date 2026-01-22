iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
22 januari 2026, 9:19
2 min leestijd
Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Al maandenlang test Netflix een nieuwe functie voor de mobiele app en het bedrijf lijkt de verandering nu daadwerkelijk te gaan doorvoeren.

Lees verder na de advertentie.

Netflix krijgt een grote verandering

De verandering waar Netflix later dit jaar mee komt, is verticale video. Het bedrijf is al meer dan zes maanden geleden begonnen met het testen van het idee en het ziet ernaar uit dat het nu definitief doorgaat. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zei Greg Peters, mede-CEO van Netflix, onlangs dat de app al enkele maanden verticale video aanbiedt in de app, in de vorm van fragmenten uit Netflix-series en -films. Daar worden binnenkort andere nieuwe soorten content aan toegevoegd, waaronder videopodcasts.

Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via App Store

Hij voegde eraan toe dat het bedrijf ook werkt aan een nieuwe mobiele gebruikersinterface die beter zal aansluiten bij de uitbreiding van de activiteiten van Netflix in het komende decennium. Wat die uitbreiding precies inhoudt, is vooralsnog niet duidelijk.

Netflix verandering

Uitrol van verticale video in 2026

Netflix zal de verandering naar verticale video later in 2026 uitrollen. Net als de tv-gebruikersinterface wordt het dan een startpunt, een platform waarop Netflix het aanbod kan testen, ontwikkelen en verbeteren. Netflix voert de verandering door nu consumenten steeds vaker content op hun smartphones bekijken en Netflix de directe concurrentie opnieuw in kaart brengt. Volgens het bedrijf zijn sociale mediaplatforms zoals Instagram ondertussen ook concurrenten geworden.

“Amazon is eigenaar van MGM, Apple concurreert om Emmy’s en Oscars, en Instagram volgt binnenkort. YouTube heeft zojuist de BBC ingehaald wat betreft het gemiddelde maandelijkse kijkerspubliek“, aldus Netflix. ”We concurreren om de aandacht van mensen met een nog breder scala aan opties, waaronder streaming, uitzendingen, kabel, gaming, sociale media, big tech en videoplatforms.”

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen en veranderingen bij Netflix en andere streamingdiensten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Netflix iPhone Apple

Bekijk ook

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

iPhone 18 krijgt een handige verbetering (waarvan je dagelijks iets gaat merken)

Vandaag 11:01

Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

Apple brengt 5 compleet nieuwe producten uit in 2026: dit zijn ze

Gisteren 16:40

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

Gisteren 14:04

iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

Gisteren 12:31

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren