Netflix snapt iOS-games beter dan je denkt: alles wat je moet weten

Naast series en films stort Netflix zich nu ook op games. Veel van deze titels zijn gebaseerd op populaire Netflix-merken, maar er is meer dan wat Stranger Things-spelletjes. Lees alles over Netflix-games in dit artikel.

Netflix games: verrassend goed op orde

Netflix kennen we natuurlijk vooral van series zoals Stranger Things, The Crown en Bridgerton, maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf stort zich ook op smartphonegames. Dat begon eind vorig jaar al, maar toen was er weinig om enthousiast over te worden. Enkele al bestaande Stranger Things-games werden plots exclusief voor Netflix-abonnees. Daarnaast werden er nog wat simpele spelletjes toegevoegd, zoals Shooting Hoops en Card Blast.

Deze games kun je gewoon los in de App Store downloaden, maar zodra je de app start moet je inloggen met een Netflix-account voordat je verder mag.

Netflix hield vorige week het evenement Netflix Geeked, vol met aankondigingen rond geeky series, films en ook games. Toen bleek dat er nog meer populaire series van Netflix een game krijgen, waaronder The Queen’s Gambit, La Casa de Papel, Shadow and Bone en Too Hot to Handle.

Onze verwachtingen over deze games zijn laag, maar we worden graag verrast. Netflix hoopt waarschijnlijk dat fans snel tevreden zijn met wat bekende personages op het scherm.

Poinpy is een van de leukste smartphonegames van het jaar

Netflix laat in ieder geval zien ook aan de echte gameliefhebber te denken, door partnerschappen aan te gaan met partijen die verstand hebben van games.

Allereerst met de maker van het waanzinnige Downwell, die de nieuwe game Poinpy heeft gemaakt. Deze game speelt net zo lekker weg. In Poinpy ben je een wezentje dat omhoog probeert te klimmen door te springen en te stuiteren.

Onder het wezentje komt een dikke, moordlustige kat naar boven. Die kun je rustig houden door hem sapjes te voeren, bestaande uit specifieke fruitcombinaties. Je doel is om met de beperkte sprongen die je hebt het juiste fruit te verzamelen en deze vervolgens met een stomp te persen tot een sapje terwijl je steeds hoger klimt.

Daarnaast kun je nu een digitale versie van het kaartspel Exploding Kittens spelen, wat in welke hoedanigheid dan ook erg leuk is om te doen.

Meer interessante games op komst

Later dit jaar komt er een nieuwe game van de makers van Monument Valley uit, exclusief voor Netflix op smartphones. In de game Desta: The Memories Between volgt de speler een personage dat meer over haar verleden leert door ballen te werpen alsof het trefbal is.

De makers van Alto’s Adventure en Alto’s Odyssey komen met Lucky Luna, een game gebaseerd op Japanse folklore. De game is een 2d-platformer, maar je krijgt geen springknop. In plaats daarvan bieden de makers in elk level een nieuwe manier om hoofdpersonage Luna te helpen langs mysterieuze tempels te raken en meer over haar verleden te leren.

Ook komt Reigns: Three Kingdoms dit jaar nog uit. Dit is alweer het vijfde deel in deze leuke reeks waarin je keuzes maakt door kaarten naar links of rechts te swipen. Een soort Tinder, maar in plaats van het regelen van een date probeer je in deze games een heel koninkrijk overeind te houden.

Waar je ook naar uit kunt kijken is Spiritfarer, een game die op spelcomputers al zeer hoge ogen heeft gescoord en nu via Netflix naar smartphones komt. In de game volg je Stella, die vrienden wordt met dierwezens in het hiernamaals en ze helpt om de volgende stap te zetten. Een verrassend emotionele game.

Netflix Games lijkt op Apple Arcade

Netflix Games lijkt best op Apple Arcade. Beide diensten bieden games aan via een abonnement, waar vervolgens geen reclames en geen in-app-aankopen in zitten. Je speelt gewoon de game. Een groot verschil is dat je bij Apple Arcade enkel voor de games betaalt. Als het nieuwe aanbod tegenvalt, zit je toch met je maandelijkse bedrag. Bij Netflix worden de games toegevoegd bij een abonnement dat je waarschijnlijk al hebt.

Heb je geen Netflix-abonnement en geef je weinig om de series en films? Dan zijn de games vooralsnog geen reden om nu wel dit relatief dure abonnement af te sluiten. Wel belooft het bedrijf aan het eind van het jaar meer dan vijftig games te hebben, dus wellicht komt daar verandering in. Onze interesse is in ieder geval gewekt.

Netflix werkt aan een goedkoper abonnement inclusief reclames. Het is nog niet duidelijk of de games onderdeel zijn van dit abonnement. Check ook welke series en films in juni nog worden toegevoegd op Netflix.