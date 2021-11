Je kunt nu Netflix-games spelen (maar nog even niet op de iPhone)

Met een Netflix-abonnement kun je naast non-stop bingen nu ook mobiele games spelen. Deze week lanceerde de streaminggigant zijn game-aanbod. De spellen zijn nu alleen beschikbaar op Android-apparaten, maar Netflix bevestigt dat de games ook naar de iPhone komen.

Lees verder na de advertentie.

Mobiele games op Netflix

Abonnees van Netflix krijgen met hun abonnement toegang tot mobiele games. Op dit moment bestaat het aanbod uit vijf spellen: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up.

De spellen zijn te downloaden in de Play Store, waarvoor een Netflix-abonnement vereist is. Vanaf vandaag (woensdag 3 november) rolt Netflix de games uit naar de app zelf. De spellen krijgen daar een eigen rij en er is een speciaal tabblad. De spellen kun je vanuit de app downloaden en spelen. Sommige games zijn ook beschikbaar om offline te spelen.

Op dit moment is het game-aanbod magertjes, maar Netflix heeft als doel om een bibliotheek van games op te bouwen die ‘voor elk wat wils’ biedt: van beginner tot doorgewinterde gamer. Je hebt geen extra abonnement nodig voor de spellen en er zijn geen in-app aankopen op advertenties. Wat dat betreft lijkt de dienst veel op Apple Arcade, de gamedienst van Apple.

Netflix-games: wanneer voor iPhone?

Nu zijn de games alleen beschikbaar voor Android-gebruikers, maar ondersteuning voor iOS is ‘op komst’. Specifieker is het bedrijf niet, dus het is niet duidelijk wanneer de Netflix-games naar de iPhone en iPad komen.

Met de mobiele games van Netflix heeft Apple Arcade er een belangrijke concurrent bij. Daarmee heb je voor een bedrag van 4,99 euro per maand toegang tot ruim 200 spellen – zonder reclame of in-app aankopen. De spellen zijn te spelen op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Lees ook: Apple Arcade: alles over Apples ‘Netflix’ voor games’