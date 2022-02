Korte video’s ‘Fast Laughs’ van Netflix komen naar Apple TV

Netflix gaat zich via Apple TV mengen in de strijd om aandacht. De ‘Fast Laughs’-functie, korte video’s in TikTok-stijl, worden geïntegreerd in de Netflix-app op de Apple TV. In dit artikel vertellen we je alles over deze functie.

Wat is ‘Fast Laughs’ van Netflix?

Instagram heeft ‘Reels‘, YouTube rolde onlangs ‘Shorts’ uit en TikTok is TikTok. Netflix voegt zich nu bij deze shift naar korte video’s. De ‘Fast Laughs’ zijn video’s van maximaal een halve minuut die series of films voorvertonen. Deze functie is al enkele tijd beschikbaar op Amerikaanse iPhone’s, maar komt in datzelfde land nu ook op de Apple TV-app uit.

Met de ‘Fast Laughs’, die met name (stand-up) comedy en Netflix Specials vertonen, hoopt Netflix jouw interesse op te wekken om een bepaalde show te kijken. Je kan bij de iOS app, net zoals bij TikTok, naar beneden scrollen voor een nieuwe kijktip. Bij de Apple TV-versie spoelen de ‘Fast Laughs’ van Netflix horizontaal door via de pijltjes op de Siri Remote.

Ontdek de rijke bibliotheek van Netflix via ‘Fast Laughs’

Tot voor kort was het enkel mogelijk om in Netflix aan de hand van de coverafbeelding en de preview te bekijken of de serie of film iets voor jou is. Deze plaatjes geven echter nooit heel goed de cinematografie, stijl en humor van een show weer. Netflix hoopt dit op te lossen met deze nieuwe functie.

‘Fast Laughs’ moet je niet verwarren met de ‘Play Something‘-knop op je Apple TV. Bij dit laatstgenoemde kiest Netflix op basis van jouw smaak een willekeurige video uit. Deze korte video’s van Netflix zijn niet gepersonaliseerd en bieden jou een breder beeld van de rijke catalogus van de streamingsgigant.

Via de iPhone-app is het al mogelijk om in deze korte video’s die leuk zijn automatisch toe te voegen aan de kijklijst. Als deze functie in Nederland verschijnt hoef je waarschijnlijk nooit meer te ruziën met je partner of beste vriend(in) over welke show jullie gaan kijken.

Wanneer komt ‘Fast Laughs’ naar Nederland?

De functie is uitgerold voor de bètatesters van de Engelstalige Netflix-app. Heeft het dan zin om jouw Netflix op het Engels te zetten? Helaas niet. We moeten nog even wachten voordat ‘Fast Laughs’ in Nederland beschikbaar is. De korte video’s zijn na een jaar namelijk nog steeds niet te vinden op Nederlandse iPhone’s. Naar alle waarschijnlijkheid moeten we dus nog wel een tijdje wachten.

