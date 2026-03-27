Netflix wordt wéér duurder (maar gaat dat ook in Nederland gebeuren?)

Netflix heeft de prijzen verhoogd in Amerika en is weer duurder geworden. Zijn we binnenkort in Nederland daarmee ook weer de klos?

Het is weer zover, want Netflix heeft de prijzen weer omhoog gegooid. Op dit moment zijn de prijsstijgingen alleen aangekondigd voor Amerika. Over andere landen heeft de streamingdienst nog niets gezegd, maar dat kan binnenkort gaan veranderen.

Volgens Netflix is de reden van de prijsstijging dat ze de klanten meer waardevolle content aanbieden. Aangezien de aangeboden content vrijwel hetzelfde is in Nederland als in Amerika kan ook hier de prijsstijging op de planning staan.

Our approach remains the same: We continue offering a range of prices and plans to meet a variety of needs, and as we deliver more value to our members we are updating our prices to enable us to reinvest in quality entertainment and improve their experience by updating our prices. (Onze aanpak blijft hetzelfde: we hebben meerdere prijzen en abonnementen om aan verschillende behoeften te voldoen, en naarmate we meer waarde leveren aan onze leden, passen we onze prijzen aan zodat we kunnen blijven investeren in hoogwaardige entertainment.)

Alle abonnementen worden in Amerika $1 tot $2 duurder. Het abonnement met advertenties kost nu $8,99 per maand (voorheen $7,99 per maand), terwijl het Standaard-abonnement stijgt naar $19,99 per maand (voorheen $17,99 per maand). Het duurste Premium-abonnement van Netflix gaat naar $26,99 per maand (dat was $24,99 per maand). Ook de prijs voor het toevoegen van een extra lid wordt met $1 verhoogd.

De huidige prijzen van Netflix in Nederland zijn als volgt.

Basic abonnement: 9,99 euro;

Standaard abonnement: 15,99 euro;

Premium abonnement: 20,99 euro.

Als Netflix straks besluit om de prijsstijging ook in Nederland door te voeren, dan moet nog zo’n 1 of 2 euro per abonnement per maand erbij gaan tellen.

We hebben natuurlijk eind 2025 al een prijsstijging in Nederland en België gehad. Toen gingen de prijzen ook al met een paar euro omhoog. Als Netflix nog even wacht om hier de prijzen omhoog te gooien dan zullen we waarschijnlijk tegen het einde van het jaar wél de sjaak zijn.

Of en wanneer de prijzen van Netflix-abonnementen in Nederland en België worden verhoogd, blijft voorlopig dus nog even gissen.