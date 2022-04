Echt leuke Netflix series en films: die geef je straks twee duimpjes omhoog

Netflix komt met de optie om twee duimpjes omhoog te geven. Hiermee kan je aangeven of je films of series écht leuk vindt om te kijken.

Netflix komt met twee duimpjes omhoog

Het was al langer mogelijk om een beoordeling achter te laten bij films en series op Netflix. Je had daarbij altijd de keuze uit één duimpje omhoog of één duimpje omlaag.

Deze beoordelingen zijn voor jou persoonlijk, want andere gebruikers zien je achtergelaten duimpjes niet. Netflix gebruikt ze daarentegen wel om nieuwe films en series aan te bevelen die passen bij je achtergelaten beoordelingen.

Straks komt er dus een nieuwe manier van beoordelen bij. Je krijgt dan de mogelijkheid om een film of serie op Netflix twee duimpjes omhoog te geven. Hiermee geef je dan aan dat je de film écht heel leuk vond. Het wordt dan voor de streamingdienst makkelijker om nog betere aanbevelingen te maken.

De optie om twee duimpjes achter te laten op Netflix komt naar alle versies van de streamingdienst. Het maakt dus niet uit of je de app van Netflix op je iPhone gebruikt of op je smart-tv, want het wordt overal mogelijk om twee duimpjes achter te laten.

Betere aanbevelingen door dubbele duimpjes op Netflix

Dat je aanbevelingen krijgt die beter passen bij je smaak is leuk, maar uiteindelijk haalt vooral Netflix zelf hier het meeste voordeel uit. Zo is de kans groter dat je langer blijft kijken en nieuwe films of series gaat proberen.

Alternatieven voor Netflix (zonder duimpjes)

Heb je nou een hekel aan al die duimpjes en beoordelingen op Netflix? Of ben je uitgekeken op het aanbod? Check dan eens HBO Max of Disney Plus.

Meer over HBO Max

Voor het goedkoopste Basic-abonnement van HBO Max betaal je 5,99 euro per maand. Het Standaard-abonnement kost je 7,99 euro per maand. Met het Basic-abonnement kun je op één scherm naar films en series kijken in 720p (HD-ready). Met het Standaard-abonnement kan je maximaal op drie schermen tegelijk kijken in 1080p (Full HD). Sommige films zullen dan ook in 4K te zien zijn.

Meer over Disney Plus

Disney Plus kost 8,99 euro per maand. Er zijn hierbij geen verschillende abonnementen zoals bij Netflix. Je betaalt dan ook niks extra’s om films en series in 4K-kwaliteit te kijken, maar ‘gewoon’ altijd 8,99 euro per maand. Er is wel een speciaal jaarabonnement voor 89,90 euro waarmee je nog wat meer per maand kunt besparen.

