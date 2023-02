Netflix onthult: zo controleert het bedrijf het delen van je account

Netflix gaat een einde maken aan het delen van je account. Het bedrijf heeft nu duidelijk gemaakt hoe dit gecontroleerd wordt. Hoe zit dit?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix maakt account delen moeilijker

Onlangs maakte Netflix bekend dat het bedrijf een einde wil maken aan het delen van accounts. Het delen van accounts is namelijk een steeds groter probleem aan het worden voor Netflix. De streamingdienst had afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar te maken met een teruglopend aantal abonnees, waardoor het voor Netflix tijd is om in te grijpen.

Lees ook: Netflix: vanaf eerste kwartaal 2023 kost wachtwoord delen geld

Dit doet Netflix onder meer door beter te controleren of jij je Netflix-account met iemand deelt. Het delen van het account is in principe altijd verboden geweest, maar Netflix controleerde het nooit. Hier komt nu dus een einde aan en Netflix heeft meer duidelijkheid gegeven over hoe het bedrijf deze regels gaat handhaven. We leggen hieronder uit hoe Netflix het ziet als jij je account met iemand deelt.

Netflix delen: hetzelfde wifi-netwerk gebruiken

Netflix heeft de afgelopen jaren verschillende manieren getest om te controleren of iemand zijn account deelt. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld aan de hand van het IP-adres, het ID van een device en de activiteit op een account gecheckt of een account gedeeld wordt. Aan de hand van deze informatie gaat Netflix nu controleren of je verbonden bent met je eigen wifi-netwerk.

Als een nieuw toestel via een ander netwerk probeert in te loggen op jouw Netflix account, moet je een code delen met dit toestel. Met deze code heeft dit toestel zeven achtereenvolgende dagen toegang tot het Netflix-account, daarna moet er opnieuw een code gedeeld worden.

Het blijft dus wel toegestaan om je Netflix-account te delen met huisgenoten of familieleden die op hetzelfde adres wonen. Zo lang je met hetzelfde wifi-netwerk bent verbonden, is er geen probleem met het delen van het account. Deel je jouw account met vrienden of woont je gezin niet meer op een adres? Dan ga je wel iets merken van de nieuwe maatregelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minimaal één keer per maand kijken via wifi-netwerk

Wat dit in de praktijk betekent voor de hoofdgebruiker van het account is nog niet duidelijk. Netflix adviseert wel om minimaal één keer in de 31 dagen via het eigen wifi-netwerk een film of serie op de streamingdienst te kijken, zodat de hoofdgebruiker geen verificatiecode hoeft in te voeren. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat je als hoofdgebruiker ook een code moet invoeren.

Lees ook: Netflix offline kijken (zo kun je films en series downloaden)

Deze code is dan wel eenmalig, daarna heb je als hoofdgebruiker weer onbeperkt toegang tot je Netflix-account (mits je binnen 31 dagen weer verbindt met je eigen wifi-netwerk). Hoe dit werkt als je een lange reis maakt of als je verhuist is niet duidelijk. Het is in ieder geval te hopen dat je dan niet iedere zeven dagen een code moet invoeren voor je eigen Netflix-account.

Nieuwe functie: profiel overzetten

Inmiddels heeft Netflix een nieuwe functie geïntroduceerd, waarmee gebruikers hun bestaande profiel over kunnen zetten naar een nieuw account. Zo verlies je niet je hele kijkgeschiedenis als je jouw account over moet zetten, omdat je het Netflix-account niet meer mag delen. Deze functie is in Nederland al beschikbaar, die vind je op de volgende manier:

Open de Netflix-app; Tik rechtsboven op je profiel; Ga naar ‘Account’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Profieloverdrachten’; Tik op ‘Profieloverdrachten inschakelen’.

Wanneer begint Netflix met controleren?

Netflix heeft nog geen concrete datum genoemd waarop het bedrijf begint met controleren of je jouw account deelt. Wel heeft het bedrijf gezegd dat het delen van Netflix vanaf begin 2023 niet meer toegestaan is. De controles beginnen dus waarschijnlijk in het eerste kwartaal en laten niet lang meer op zich wachten.

Wat er gebeurt als je wél je account blijft delen is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk vraagt Netflix dan eerst een bepaald bedrag, voordat de code wordt vergeven die nodig is om het nieuwe toestel in te laten loggen. Of het bedrijf hier daadwerkelijk meer abonnees mee gaat trekken valt nog te bezien, het bedrijf heeft inmiddels al veel kritiek ontvangen. Het is daarom goed mogelijk dat het aantal abonnees juist terug gaat lopen met de nieuwe strategie.

Wil je alvast overstappen naar een andere streamingdienst? Check dan onderstaande abonnementen:

Wil je altijd op de hoogte blijven over Netflix en ander Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!