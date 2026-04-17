Jammer: Netflix werkt nu veel slechter (door deze grote verandering)

Netflix heeft een opvallende wijziging doorgevoerd in de Apple TV-app. Maar die maakt de app niet per se beter. Dit is er aan de hand.

De populaire streamingdienst Netflix heeft de app op Apple TV onlangs een flinke update gegeven. Waar Netflix op een Apple TV eerder gebruikmaakte van de standaard videospeler van tvOS, is die nu vervangen door een eigen, aangepaste speler. Dat klinkt misschien als een onbelangrijke wijziging, maar dit heeft aardig wat gevolgen voor de werking van de app.

De originele Apple-videospeler bood namelijk allerlei handige functies die perfect geïntegreerd zijn met het systeem. Denk aan soepel vooruit- en terugspoelen, snel zien hoe laat een aflevering eindigt en slimme bediening via de Siri Remote. Juist die functies zijn nu (deels) verdwenen of werken minder goed.

Gebruikers klagen op Reddit over de aanpassingen aan de Netflix-app. Er wordt vooral irritaties uitgesproken over het omslachtiger navigeren tijdens het kijken. Even snel tien seconden terugspoelen gaat nu bijvoorbeeld niet meer met één klik. Sommige gebruikers gaan zelfs hun abonnement opzeggen.

Waarom Netflix deze stap heeft gezet, is officieel niet bevestigd. Wel wordt gedacht dat het vooral te maken heeft met de consistentie in hun apps. Netflix wil dezelfde videospeler en ervaring op elk platform bieden, dus ook op Apple TV. Dat maakt het ontwikkelen en onderhouden van de app misschien eenvoudiger maar dat geeft Netflix uiteraard ook meer controle over de functies en eventuele advertenties.

Toch voelt het voor Apple TV-gebruikers als een flinke stap terug. Waar de app eerder naadloos aansloot op het Apple-ecosysteem, lijkt Netflix nu vooral zijn eigen koers te varen, met minder gebruiksgemak als gevolg.

Netflix lijkt ook niet van plan om de aanpassing ooit terug te draaien op de Apple TV. En dat is jammer, want Netflix op Apple TV stond bekend als één van de fijnst werkende streamingapps.

