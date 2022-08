Schandalig! Netflix mét advertenties wordt zó duur

Netflix gaat een ‘goedkoper’ abonnement mét reclame aanbieden. Maar heel voordelig wordt dit abonnement niet …

Officieel bevestigd: abonnement mét reclame

Heel erg verrassend is het niet; de komst van een goedkoper Netflix-abonnement met reclame. Het gaat namelijk al een tijdje niet zo goed met de bekende streaminggigant. Nu wordt duidelijk dat Netflix van plan is om tussen de 7 en 9 dollar te vragen voor een abonnement met reclame. Althans dit zegt een nieuw rapport van Bloomberg.

Wat is er dan precies zo schandalig aan? Het huidige laagst geprijsde abonnement van Netflix zónder advertenties is 9,99 dollar per maand. Hiermee krijg je een beeldkwaliteit van 480p. Wij vinden dat het (beoogde) reclame-abonnement van Netflix in verhouding veel te duur is.

In Nederland kost het goedkoopste Netflix-abonnement overigens 7,99 euro per maand. Wat de prijzen in euro’s zijn voor een Netflix-abonnement met reclame, is nog niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of en wanneer dit abonnement naar Nederland komt.

Dit zit (niet) in een Netflix advertenties-abonnement

Netflix heeft inmiddels het abonnement bevestigd. Het goedkopere advertentie-model van Netflix is gericht op degene die reclames niet erg vinden en 10 dollar te duur vinden voor het onbeperkt kijken naar series en films. Netflix meldt dat de advertenties zullen worden getoond vóór en tijdens het kijken van tv-programma’s en films.

Deze komen ongeveer om het uur langs en duren een krappe vier minuten. Ter vergelijking; op je tv zie je 10 tot 20 minuten aan reclame per uur. Je kunt deze reclames op Netflix niet overslaan. Gelukkig denkt Netflix ook met je mee. Het bedrijf gaat ervoor zorgen dat advertenties niet te repetitief zijn.

Helaas zijn er ook een aantal andere beperkingen. Zo kun je met een Netflix-advertenties-abonnement geen tv-programma’s en films downloaden om offline te bekijken. Ook zijn de Netflix Orginals niet beschikbaar. Dit zijn de series en films van Netflix die ze zelf produceerde, zoals Stranger Things.

Waarom Netflix reclame gaat introduceren

Het gaat al langer niet zo goed met de streamingdienst. Netflix verloor in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst in 10 jaar abonnees. In totaal gaat het om een verlies van bijna 1 miljoen betalende gebruikers. Het bedrijf gaf het delen van accounts voornamelijk de schuld en hoopt dit op te lossen met een goedkoper (reclame-)abonnement. Eerder werd Netflix al duurder om de verliezen op te vangen.

Daarnaast is de concurrentiestrijd natuurlijk een grote aanstichter van deze neerwaartse spiraal. Netflix streeft ernaar het abonnement met advertenties vóór het einde van het jaar te introduceren. Wij hopen dat de rode streamingsdienst nog even kijkt naar de prijs, want wij gaan zeker geen tientje neerleggen om vervolgens advertenties te zien.

