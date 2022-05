‘Netflix krijgt eind 2022 advertenties en wordt goedkoper’

Netflix test al een tijdje met een manier om het delen van een Netflix-account duurder te maken. Nu lijkt de streamingdienst-gigant op korte termijn ook plannen te hebben voor een goedkoper abonnement, waarbij Netflix reclames bevat.

Netflix-abonnement met advertenties

Momenteel is het erg makkelijk om je Netflix-account te delen met familie en vrienden. Straks kan dit alleen nog als je een extra toeslag betaalt. In onder meer Chili, Costa Rica en Peru betaal je een meerprijs van $ 2,99 dollar als je je Netflix-account buiten je eigen huishouden deelt.

In Nederland krijgen we die extra kosten naar alle waarschijnlijkheid ook – al is het nog niet bekend wanneer. Om te voorkomen dat Netflix zijn abonnees wegjaagt, wil het bedrijf een goedkoper abonnement met advertenties introduceren. Reed Hastings (de CEO van Netflix) vertelde de mogelijkheden voor zo’n abonnement te willen onderzoeken.

Goedkoper abonnement

Uit interne communicatie van Netflix zou nu blijken dat dit goedkope abonnement al op korte termijn komt: ergens in de laatste drie maanden van 2022. Dit meldt The New York Times. Ook zou het bericht suggereren dat de extra kosten voor het delen van een Netflix-account in diezelfde periode van start gaat.

In de interne memo stipt Netflix ook aan dat – buiten Apple TV+ om – ieder groot streamingplatform een abonnementsvorm met reclames aanbiedt. Het gaat onder meer om Hulu, HBO Max en Peacock. Zij zijn ondanks de reclames in staat om hun sterke merkidentiteit te behouden, zou Netflix hebben gezegd.

Minder abonnees

Het abonnementsmodel met reclames is opvallend, want Netflix heeft lange tijd gezegd niets te zien in dit model. Echter heeft Netflix – mede door de moordende concurrentie – steeds meer moeite om door te groeien.

In het afgelopen kwartaal verloor het zelfs 200.000 abonnees, en het was voor het eerst sinds 2011 dat het aantal abonnees minder was dan het kwartaal ervoor. Met een goedkoper abonnement en het optreden tegen het delen van accounts hoopt het bedrijf weer de weg omhoog te vinden.

