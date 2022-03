Netflix-account wachtwoord delen: binnenkort moet je extra betalen

Het mag eigenlijk niet, maar als je een Netflix hebt is het heel makkelijk om je account en wachtwoord te delen met familie en vrienden. Dat was tot nu toe niet echt een heel groot probleem, maar Netflix gaat daar binnenkort extra geld voor vragen.

Netflix-account wachtwoord delen

In de voorwaarden van Netflix staat dat je het account (en bijbehorend wachtwoord) niet mag delen met personen buiten je huishouden. Veel Netflix-gebruikers hebben hier lak aan en geven hun familieleden en vrienden de inloggegevens. Het gratis delen van je account gaat Netflix nu écht een eind aan maken.

Betalen voor extra toegang

Een nieuwe manier om het delen van je Netflix-account en wachtwoord aan banden te leggen is het betalen voor extra toegang. Op dit moment test Netflix het in drie verschillende landen.

Wil je je Netflix-account delen met een van je vrienden? Dat mag, maar het gaat je wel extra geld kosten. In de landen waar de functie nu getest wordt, is de prijs 2,99 dollar per persoon. Vermoedelijk wordt dit in Nederland en België dan 2,99 euro per individu.

Melding bij het delen van je Netflix-account

Het zat er natuurlijk al langer aan te komen, want Netflix is al een tijdje bezig om het delen van je Netflix-account en je wachtwoord met ‘andere gezinnen’ of je vrienden te tegen te gaan. Dat deden ze door regelmatig een melding te geven wanneer iemand anders je account gebruikt.

Door je accountgegevens te verifiëren en de code door te sturen kon die persoon weer een paar weken verder kijken. Het vervelende van deze melding is, dat je hem zelf ook wel eens kreeg als je bijvoorbeeld op vakantie of in je studentenhuis Netflix gebruikt.

En als je niet extra voor Netflix gaat betalen?

Of Netflix meer gaat doen om het delen van het account en wachtwoord tegen te gaan, is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaan ze (nog) vaker de ‘nag’-melding sturen als meerdere gezinnen je account gebruiken of ze vinden een manier om het delen helemaal te stoppen.

Overzicht van de belangrijkste streamingdiensten

