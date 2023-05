Netflix introduceert drastische maatregelen tegen account delen

Netflix-gebruikers in Nederland krijgen te maken met grote veranderingen. Binnenkort moet je extra gaan betalen als je je Netflix account met anderen wilt delen. Dit stond al langer gepland, maar gaat nu dus écht gebeuren.

Extra kosten voor Netflix account delen

Als de redactie van iPhoned een beetje representatief is voor de rest van Nederland, dan zal vrijwel iedereen zijn Netflix-account delen. Het werd al langer aangekondigd, maar binnenkort gaat Netflix maatregelen nemen om dit tegen te gaan. Elke persoon die niet met jou onder een dak woont, moet per maand € 3,99 extra betalen. Netflix hoopt hiermee zijn inkomsten flink te kunnen verhogen.

Het goede nieuws is dat alle gebruikers binnen hetzelfde huishouden nog wel hetzelfde account mogen delen. Hoe Netflix bijhoudt wie bij hetzelfde huishouden hoort, houdt het bedrijf geheim. Logisch, want het bedrijf wil natuurlijk voorkomen dat je dat omzeilt.

Netflix account delen mocht heel lang

Netflix heeft het delen van je account lange tijd gedoogd en zelfs aangemoedigd. Inmiddels zit de focus van videostreaming echter niet op het verzamelen van zo veel mogelijk gebruikers, maar op harde centen.

De strijd tegen account delen bij Netflix werd al een tijdje geleden aangekondigd en het bedrijf heeft het al in meerdere landen getest. Tot nog toe had Netflix echter nooit een introductie in andere landen officieel aangekondigd. Nu is echter bekend dat de maatregelen ook huishoudens in de VS gaan treffen. De VS zijn de belangrijkste markt voor Netflix.

Prijzen account delen Netflix

Met een prijs van € 3,99 is het aanvullende bedrag voor account delen overigens de halve prijs van het goedkoopste Netflix Basic-abonnement. Daarover gesproken: met dat tarief mag je geen lid buiten je eigen huishouden toevoegen. Dat kan pas vanaf het Standaard-abonnement voor € 11,99. Het duurste abonnement blijft het Premium-abonnement voor € 15,99.

Dit gaat er door de maatregelen veranderen

De introductie van aanvullende kosten voor gedeelde accounts heeft verschillen effecten op gebruikers en Netflix zelf. We zetten even op een rij welke dat zijn.

1. Hogere inkomsten voor Netflix

Netflix hoopt door de aanvullende kosten van niet-Netflix-abonnees zijn inkomsten te kunnen verhogen. Volgens schattingen zijn er wereldwijd miljoenen huishoudens die hetzelfde account delen. Als deze allemaal of volle mep of extra gaan betalen, kan Netflix behoorlijk meer geld verdienen. Het zou echter ook averechts kunnen werken. Veel gebruikers die nu een account delen en daarmee mogelijk stoppen, gaan misschien veel vaker tijdelijk hun account stopzetten. Dat doe je namelijk niet met een gedeeld account.

2. Betere kostenverdeling

Positief zou kunnen zijn dat de kosten van een Netflix-account nu eerlijk gedeeld worden. Mensen buiten je huishouden moeten ook betalen, en kijken niet meer gratis met je mee. Anderzijds: we zijn Nederlanders. We delen de kosten toch al op de cent nauwkeurig. Toch?

3. Meer gebruiksgemak voor huishoudens

Netflix benadrukt dat gebruikers binnen hetzelfde huishouden het account zonder beperkingen mogen blijven delen. Zonder extra kosten. Maar laten we eerlijk zijn: heb jij al ergens belemmeringen ervaren? Precies.

Netflix alternatieven

Heb jij het wel gehad met die plannen van Netflix? Gelukkig laten andere streamingdiensten je nog wel lekker je account delen, en hebben bovendien een soortgelijk aanbod als Netflix. Of zelfs een beter aanbod. Onze favorieten van het moment zijn Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max en Apple TV+ (ja, echt!). Uitproberen maar!