Oppassen! Vanaf 2023 kan je je Netflix-account niet meer delen

Netflix wil in het voorjaar van 2023 maatregelen nemen tegen het delen van Netflix-accounts. Hoe ze dat gaan doen vertelt iPhoned je.

Netflix-account delen: in 2023 wordt het onmogelijk gemaakt

Uit een brief die Netflix naar aandeelhouders heeft gestuurd blijkt dat het bedrijf in 2023 het delen van accounts onmogelijk maakt. Vanaf het voorjaar kan je dan een Netflix-account niet meer delen met je familie en vrienden.

Hoewel deze regels al heel lang bestaan, heeft Netflix ze nog niet actief geïmplementeerd. Exacte details ontbreken nog en de brief is eigenlijk gestuurd om de kwartaalcijfers te delen. Het is dan ook onduidelijk of Nederland en België in de ‘eerste golf’ meegenomen worden om het delen van Netflix-accounts tegen te gaan, of dat het pas later wordt uitgerold.

Netflix test het het beperken van ‘account sharing’

Netflix heeft de beperkingen om het delen van Netflix-accounts al in Zuid-Amerika getest. Het gaat hier om de landen Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador en Honduras. Daar kunnen de gebruikers al geen Netflix-account meer delen met mensen van buiten hun huishouden.

Volgens een onderzoek van Amerikaanse onderzoeksbureau Magid deelt wereldwijd een derde van alle Netflix-gebruikers hun account met minstens één ander persoon. Netflix vindt het dus de hoogste tijd om de beperkingen daadwerkelijk te gaan handhaven.

Hoe gaat Netflix het delen van accounts controleren?

Netflix gaat het delen van accounts checken aan de hand van geolocatie. Wonen jij en de persoon waarmee je het Netflix-account deelt in dezelfde stad? Dan neemt de streamingdienst aan dat je bij hetzelfde huishouden hoort.

Vallen jullie niet onder deze voorwaarde? Dan krijg je de optie om je profiel te exporteren en de volle mep te gaan betalen. Zo behoud je jouw kijkgeschiedenis, kijklijsten en weet Netflix ook nog steeds wat jij leuk vindt. Maar je moet dan wel de volle mep zelf gaan betalen.

Het is binnenkort dan ook mogelijk om een ‘sub-account’ aan te maken. In dat geval zitten er meerdere accounts op hetzelfde factuuradres en mogen de sub-accounts tegen een kleine vergoeding ook Netflix kijken. Hoe Netflix deze goedkopere optie verder gaat uitrollen is nog onduidelijk. We zijn in ieder geval benieuwd wanneer we daadwerkelijk iets gaan merken van deze ontwikkeling.

