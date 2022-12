Netflix bevestigt: vanaf 2023 kan je jouw account niet meer delen

Het zat er al lange tijd aan te komen: Netflix schrapt de mogelijkheid om een account te delen. Hoe gaat de streamingdienst dit checken?

Vanaf 2023 geen wachtwoord meer delen

Deel jij je Netflix-account met iemand? Dan ben je niet de enige, want het delen van accounts is een steeds groter probleem aan het worden voor Netflix. Het streamingplatform had dit jaar namelijk voor het eerst in tien jaar een teruglopend aantal abonnees. Tijd voor Netflix dus om actie te ondernemen.

Dat gaat het bedrijf vanaf begin volgend jaar al doen: het wordt dan geleidelijk niet meer mogelijk om vanaf verschillende adressen één account te delen, tenzij je bijbetaalt. Maar hoe gaat Netflix dit aanpakken?

Zo weet Netflix dat jij jouw account deelt

Netflix heeft de afgelopen jaren verschillende manieren getest om te controleren of iemand zijn account deelt. Het bedrijf gaat aan de hand van je IP-adres, het ID van je device en de activiteit op je account checken of je jouw wachtwoord met iemand hebt gedeeld. Is dit het geval? Dan moet je vanaf volgend jaar bijbetalen.

De nieuwe maatregelen van Netflix gelden alleen als je jouw account deelt met mensen die niet op hetzelfde adres wonen. Deel je het account met huisgenoten of met je gezin op één adres? Dan is er geen probleem en kan je op meerdere schermen binnen hetzelfde huishouden blijven kijken. Als je niet op hetzelfde adres woont is er wél een probleem.

Het wachtwoord delen: bijbetalen vanaf 2023

Als je je wachtwoord toch wilt delen volgend jaar, vraagt Netflix maandelijks een extra bedrag voor ieder persoon waarmee je jouw account deelt. Dit zal ongeveer 3 euro zijn per maand. Je moet dan iedere keer een verificatiecode delen met degene waarmee je het account deelt. Netflix blijft vragen naar deze code, totdat het extra maandelijkse bedrag is betaald.

Deze verandering wordt naar verwachting geleidelijk uitgerold in 2023, zodat gebruikers niet meteen worden afgeschrokken. Bovendien introduceert het platform een goedkoper abonnement van 6,99 dollar in de Verenigde Staten, dat waarschijnlijk ook in Nederland wordt gelanceerd.

Einde van het delen van het account: cashen voor Netflix

Het einde van het delen van een Netflix-account is financieel natuurlijk een ontzettend slimme stap voor het streamingplatform. Volgens een onderzoek van Amerikaanse onderzoeksbureau Magid deelt wereldwijd een derde van alle Netflix-gebruikers hun account met minstens één ander persoon.

Het gaat om ongeveer 222 miljoen huishoudens die hun wachtwoord delen met nog eens 100 miljoen huishoudens. Als deze 100 miljoen huishoudens vanaf volgend jaar moeten betalen voor Netflix, heeft het bedrijf een enorme toename aan betalende abonnees. Dat wordt dus cashen voor Netflix volgend jaar. Wij zijn in ieder geval benieuwd wanneer we daadwerkelijk iets gaan merken van deze ontwikkeling.

