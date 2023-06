Netflix advies: abonnement nu stoppen of toch aanpassen

Netflix is flink bezig om het delen van accounts tegen te gaan. Wordt het dan nu echt tijd om je Netflix-abonnement te stoppen of is het juist beter om het aan te passen?

Netflix account delen: kan (bijna) niet meer

Een tijdje geleden kondigde Netflix aan dat het in Nederland niet (meer) is toegestaan om je account te delen. Nu krijgen de eerste Netflix-gebruikers dit in een melding ook echt te zien.

Heb je dus een Netflix-account dat je deelt met anderen, of gebruik je zelf het account van iemand anders? Dan is het binnenkort ook voor jou afgelopen. Iedereen die niet onder één dak woont, moet per maand € 3,99 extra betalen. Netflix hoopt hiermee zijn inkomsten flink te verhogen en dat mensen stoppen met het delen van het abonnement.

Opzeggen of aanpassen?

Wil je dat niet? Dan kun je het Netflix abonnement opzeggen of aanpassen. Het goedkoopste abonnement voor Netflix is € 7,99. Alleen mensen bij je thuis mogen je account gebruiken. Bij het goedkoopste abonnement krijg je slechts één stream (en HD-ready, 720p-content).

Wil je met twee mensen tegelijk kijken op twee verschillende apparaten? Dan moet je het Standaard-abonnement nemen voor € 11,99. Je krijgt dan ook HD-content (1080p) Het duurste abonnement is het Premium-abonnement (vier streams en 4K) voor € 15,99.

Kun je jouw account toch niet meer delen en heb je het duurste abonnement? Dan kun je net zo goed het abonnement aanpassen en naar het standaardabonnement overstappen. Scheelt je toch weer een paar euro extra per maand.

Alle gebruikers binnen hetzelfde huishouden mogen nog wel hetzelfde account delen. Hoe Netflix bijhoudt wie bij hetzelfde huishouden hoort, houdt het bedrijf geheim. Logisch, want het bedrijf wil natuurlijk voorkomen dat je dat omzeilt.

Het enige dat je bij het ‘downgraden’ wel mist is de 4K-optie (en de vier streams). Netflix heeft geen goedkoper abonnement met 4K, en dat vinden wij een groot gemis. Wil je 4K-content maar niet het dure Netflix-abonnement betalen? Dan kun je beter naar een andere dienst overstappen.

Netflix-abonnement stoppen: dit zijn je andere opties

Heb jij het wel gehad met die plannen van Netflix? Gelukkig laten andere streamingdiensten je nog wel lekker je account buitenshuis delen, en hebben een soortgelijk aanbod als Netflix.

Voor de prijs van het dure abonnement bij Netflix, kun je al Disney Plus én HBO Max nemen. Je krijgt dan ook 4K-content en vier streams (bij Disney) en je zit niet vast aan de beperkingen van het account delen dat je bij Netflix wél hebt.

Het enige dat je dan mist zijn de exclusieve films en series van Netflix. Maar zeg nou zelf, het aanbod op Netflix is de laatste tijd stukken minder. En anders kun je altijd Netflix voor een maand nemen, snel al het interessante kijken en weer opzeggen.

Oh ja! Onze favoriete Netflix-alternatieven van dit moment zijn Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max en Apple TV+.