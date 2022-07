Netflix-abonnement afsluiten: het kan weer via de iOS-app

Het is nu mogelijk om een Netflix-abonnement af te sluiten vanuit de iOS-app, zonder dat Apple zich daar mee bemoeit. iOS-apps kunnen sinds kort (weer) naar hun eigen website linken. Netflix maakt hier gretig gebruik van.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix-abonnement afsluiten: nu via iOS-app

Wie voortaan de iOS-app van Netflix opstart (en nog geen Netflix-abonnement heeft) krijgt een nieuwe knop te zien die naar de website van Netflix gaat. Hier kan je vervolgens een Netflix-abonnement afsluiten. Als je dit vroeger wilde doen, moest je zelf eerst naar de website surfen.

Apple blokkeerde namelijk de optie voor apps om naar een eigen website te linken. Wij zijn blij voor apps als Netflix en Spotify (en voor onszelf) dat Apple deze beperking nu heeft verwijderd.

Niet alle iOS-apps mogen naar website linken

Het is helaas niet voor elke app mogelijk om een externe link naar een website toe te voegen. Apple heeft namelijk groen licht gegeven voor zogenoemde reader-apps om deze optie te gebruiken. Gelukkig kan je op deze manier nu weer wel via de iOS-app een Netflix-abonnement afsluiten.

Onder deze categorie vallen video-apps als Netflix, Amazon Prime en Disney Plus, muziek-apps als Spotify en applicaties voor het lezen van boeken en artikelen. Ook Tinder en andere dating-apps mogen gebruik maken van de externe link. Deze moeten echter nog steeds een commissie betalen aan het bedrijf uit Cupertino. Hier is Tinder het echter helemaal niet mee eens.

Geen commissie voor Apple

Deze nieuwe optie van Apple om abonnementen via een iOS-app af te sluiten is opvallend. In 2018 maakte het bedrijf het immers onmogelijk om een Netflix-abonnement te nemen in de iOS-applicatie. Nieuwe abonnees moesten hun abonnement via de website afsluiten. Netflix koos hiervoor omdat ze anders een commissie moesten afstaan aan Apple.

Nu, vier jaar later, is dat gelukkig veranderd. Als je de link in de iOS-app opent, zie je een waarschuwing dat je naar een externe website gaat. Ben je benieuwd of een Netflix-abonnement het nog waard is? Check dan ons artikel over de 5 beste streamingdiensten van dit moment.

Netflix te duur

Er gaat overigens nog meer veranderen bij Netflix, want de streamingdienst gaat ook een goedkoper abonnement mét reclame aanbieden. Er zit hier echter wel een nadeel aan, want sommige van je favoriete films en series zullen niet beschikbaar zijn. Wanneer je straks dus alle films en series van Netflix wilt zien, moet je een van de duurdere abonnementen nemen.

Vind je dat toch echt te duur? Dan kun je altijd nog overstappen naar bijvoorbeeld Disney Plus of HBO Max.

