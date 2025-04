Netflix wordt de komende 5 jaren gegarandeerd weer véél duurder

Netflix heeft een ambitieus financieel doel, wat voor abonnees betekent dat de streamingdienst de komende 5 jaren weer veel duurder wordt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix wordt de komende 5 jaren weer duurder

Streamingdienst Netflix heeft een ambitieus financieel doel dat de komende 5 jaren prijsverhogingen garandeert. Hoewel het realistisch is dat de abonnementsprijzen na verloop van tijd zullen stijgen, kent dit doel wel met een heel forse stijging.

Eerder deze maand meldde The Wall Street Journal dat Netflix twee doelen heeft gesteld die het in 2030 wil bereiken. Ten eerste wil Netflix in de komende 5 jaren zijn marktwaarde verhogen van de huidige 500 miljard dollar naar 1 biljoen dollar. Dat betekent dus een verdubbeling. Hoe Netflix dat wil bereiken? Dat heeft te maken met het tweede doel: Netflix wil een verdubbeling van de inkomsten in 2030.

Prijsverhogingen zijn gemakkelijk

Netflix kan de inkomsten de komende 5 jaren op allerlei manieren laten verdubbelen. Meer abonnees werven en meer advertentie-inkomsten genereren om maar iets te noemen. Ook zou het nieuwe functies kunnen toevoegen, zoals onlangs gebeurde met Mobiele games. De gemakkelijkste manier is echter nog altijd om gewoon prijsverhogingen door te voeren.

Momenteel zijn de opties en prijzen van Netflix hier als volgt:

Netflix Basic: 8,99 euro per maand.

Netflix Standaard: 13,99 euro per maand.

Netflix Premium: 18,99 euro per maand.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix werd in 2013 in Nederland geïntroduceerd. Toen had je de keuze uit Standaard (7,99 euro per maand) en Premium (11,99 euro per maand). De prijs voor Netflix Standaard is inmiddels dus al verdubbeld, maar dat heeft 12 jaar geduurd. Nog een verdubbeling in de komende 5 jaren betekent dus een prijs van 28 euro voor Netflix Standaard.

Netflix Basic is inmiddels al duurder dan Netflix Standaard in 2013. Wordt die prijs verdubbeld, dan betaal je dus 18 euro voor Netflix Basic. Streamen in SD-kwaliteit voor 18 euro per maand lijkt nu niet erg realistisch. Maar vooralsnog is het een feit dat klanten niet weggaan wanneer Netflix de prijzen verhoogt. Of dat zo blijft als Netflix de prijzen in de komende 5 jaren verdubbelt, valt nog te bezien.