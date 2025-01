De populaire streamingdienst heeft een paar flinke kaskrakers op de planning staan. Deze series en films komen in 2025 nog naar Netflix.

Deze toffe films en series komen dit jaar nog naar Netflix

Netflix staat al behoorlijk vol met toffe series en films. Denk aan Stranger Things, Back in Action en klassieke films als The Godfather en meer. Netflix heeft onlangs de grootste releases die in 2025 nog gaan komen bekend gemaakt. Dit is een greep uit de films en series die je dit jaar nog kunt verwachten op de streamingdienst!

Series die in 2025 nog naar Netflix komen

Cobra Kai seizoen 6, deel 3

Love Is Blind seizoen 8

Devil May Cry

American Manhunt: Osama Bin Laden

Squid Game seizoen 3

A Man on the Inside seizoen 2

Stranger Things laatste seizoen

America’s Team: The Gambler and His Cowboys

The Diplomat seizoen 3

The Witcher seizoen 4

Wednesday seizoen 2

Black Mirror seizoen 7

Naast series zijn er natuurlijk ook nieuwe films in 2025 op de streamingdienst te zien. Dit zijn de interessantste aankondigingen.

The Witcher: Sirens of the Deep

The Electric State

Frankenstein

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Dit zijn natuurlijk niet alle films en series die naar Netflix komen. In de officiële aankondiging lees je wat er binnenkort nog meer te zien is op de streamingdienst.

Netflix prijzen

In de VS is Netflix onlangs duurder geworden. En de verwachtingen zijn dat dit ook bij ons gaat gebeuren. Bij de vorige prijsstijging in de VS duurde het slechts enkele maanden voordat het hier alsnog het geval was. Maar zelfs zonder die toekomstige prijsstijging is Netflix hier de duurste streamingdienst. De prijzen zijn momenteel als volgt:

Netflix Basic: 8,99 euro per maand.

Netflix Standaard: 13,99 euro per maand.

Netflix Premium: 18,99 euro per maand.

Netflix Alternatieven

Vind je deze aankondigingen toch niet zo heel bijzonder en ben je eigenlijk een beetje uitgekeken op Netflix? Gelukkig zijn er genoeg andere streamingdiensten om lekker te bingen. Bekijk hier het aanbod: