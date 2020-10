Google heeft zijn vervanger van de populaire Google Home officieel uitgebracht. Dit is de Nest Audio: ook voor Apple-gebruikers een interessant apparaat om je huis slimmer te maken.

Google Nest Audio onthuld: dit is er nieuw

Tijdens een speciale livestream heeft Google de opvolger van de Google Home uit 2016 gepresenteerd. In zes punten nemen we deze nieuwe speler op de Smart Home-markt met je door.

1. Werkt ook met iPhones en iPads

Hoewel de Nest Audio door Google is gemaakt, werkt hij ook prima samen met iPhones en iPads. Net zoals bijvoorbeeld de Chromecast en Google Home kun je rechtstreeks vanaf je Apple-apparaat muziek naar de speaker streamen. De Nest Audio instellen en beheren gebeurt allemaal via de Google Home-app.

Besluit je een Nest Audio te kopen, dan wordt dit de centrale plaats waar je de speaker beheert, maar ook waar je slimme lampen (bijvoorbeeld van Philips of IKEA) toevoegt. Op die manier maak je geen gebruik van Apples HomeKit maar stap je over naar Googles platform.

2. Een nieuw design

De meest zichtbare vernieuwing van de Nest Audio is het design. De speaker is nog steeds verpakt in een laagje stof, maar staat nu recht overeind en heeft afgeronde hoeken. Onder de stoffen buitenkant zitten vier gekleurde led-lampjes die oplichten als je de Google Assistent activeert. De speaker is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren: groen, roze, blauw, wit en zwart.

3. Geluidskwaliteit flink toegenomen

Naast een nieuw jasje is er ook aan de binnenkant het een en ander veranderd. Volgens Google is de Nest Audio tot 75 procent luider dan de Google Home, met 50 procent krachtigere bastonen. We hebben de speaker zelf nog niet kunnen testen, maar hebben wel gemerkt dat je de originele Google Home niet kocht voor de goede geluidskwaliteit. Daar lijkt met de Nest Audio nu verandering in te komen.

4. Multiroom-audio met meerdere speakers

Net als de HomePod van Apple kun je meerdere Nest Audio-speakers aan elkaar koppelen. Door daarna muziek af te spelen kun je stereogeluid krijgen uit twee speakers, of dezelfde muziek in meerdere kamers van je huis of kantoor wil afspelen. Ook dit werkt weer via de Google Home-app op iOS of Android.

5. Google Assistent staat centraal

Omdat de Nest Audio een Google-product is, staat de Google Assistent centraal. Deze slimme assistent en tegenhanger van Siri verstaat ook het Nederlands. Daarmee heeft Google wat speakers betreft dus een streepje voor op Apple: de HomePod is nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar en dus spreekt Siri op de HomePod ook de Nederlandse taal niet.

6. Verkrijgbaar voor 99 euro, of met korting

De Nest Audio is vanaf 5 oktober verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van 99,99 euro. De eerste exemplaren worden dan op 15 oktober geleverd. In Nederland hebben we (helaas) vooralsnog enkel de keuze uit de witte en zwarte variant. Er is ook een kortingspakket van drie speakers beschikbaar voor 199 euro.