Neppe iPhones zijn er al langer, maar je moet ook uitkijken als je een iPad koopt. Wij laten zien hoe je een neppe iPad kunt spotten.

Let op: neppe iPad (Pro) gespot – zo herken je hem

Het YouTube-kanaal Phone Repair Guru besloot een neppe iPad Pro 2024 eens wat nader te bekijken en te vergelijken met een echte iPad. Over de prijs werd niets gerept in de video, maar na een kort zoektocht op internet zijn deze iPad Pro’s voor een fractie van de Apple-prijs te krijgen.

Op het eerste gezicht lijken beide dozen waarin de tablets komen erg veel op elkaar. Er zijn wat kleine verschillen in de tekst te zien, maar wat de neppe iPad Pro vrijwel meteen weggeeft is het plastic om de doos. Apple pakt hun producten tegenwoordig nooit meer in met plastic.

Toch moeten we eerlijk zijn: de iPad Pro zag er best overtuigend aan toen hij voor de eerste werd aangezet. Het scherm reageert vlot en de tablet zag er ook daadwerkelijk als een nieuwe iPad Pro uit. Er waren bij de installatie wat eigenaardigheden, maar die herken je eigenlijk alleen als je hem tegelijkertijd met een echte iPad Pro vergelijkt.

Toch valt de neppe iPad Pro behoorlijk snel door de mand als de chip wordt getest. Daarbij is de te zien dat sommige functies totaal ontbreken, of wel worden getoond maar niet werken. Ook crasht de fake iPad Pro regelmatig, wat ook de nodige vraagtekens oproept.

De neppe iPad Pro werd vervolgens getest in verschillende apps. Bij Genshin Impact ging het echter al mis. Er ontbraken gedeeltes van de gamewereld en de game was erg traag. Bij het testen van andere games ging wat beter, maar het was duidelijk dat deze iPad niet zo snel was al de ‘real deal’ van Apple.

Ook bij het testen van de camera waren de verschillen behoorlijk groot. Zo was bij de fake iPad duidelijk te zien dat de camera langzamer en slechter van kwaliteit was. Ook het geluid van de microfoon was beduidend minder goed.

Aan het einde van de video wordt de iPad ook nog open gemaakt. En dan is pas goed te zien wat er anders is en dat er veel hardware van de echte iPad gewoon niet in de neppe iPad Pro zit.

iPad Pro kopen

Bij de neppe iPad Pro blijkt maar weer dat goedkoop ook duurkoop is. Wil je dus een echte iPad kopen? En wil je zeker weten dat je een echte te pakken hebt? Zorg er dan voor dat je bij een officiële aanbieder je aankoopt doet of vraag of je de iPad even mag testen en check de zaken die we hierboven hebben beschreven.

De echte iPad Pro 2024 die in de bovenstaande video is te zien, is te koop vanaf € 1.109,-. In onze iPad Pro-prijsvergelijker vind je de beste prijzen.