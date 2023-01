Nederlandse iPhone-gebruikers missen deze toffe functies

Bij elke nieuwe versie van iOS krijgt je iPhone er nieuwe functies bij. Toch zijn niet altijd alle vernieuwingen te gebruiken in elk land. De volgende toffe functies zijn niet beschikbaar op Nederlandse iPhones.

Ontbrekende functies op Nederlandse iPhones

Je iPhone heeft ontzettend veel handige functies aan boord en bij elke nieuwe versie van iOS komen er daar nog veel meer handige zaken bij. Toch staat Apple niet toe dat alle functies in elk land gebruikt kunnen worden. Dit zijn de functies die je mist als Nederlandse iPhone-gebruiker.

Apple Card

Als sinds 2019 kunnen Amerikaanse iPhone-bezitters een Apple Card gebruiken. Apple Card is eigenlijk een credit card van Apple, die je via de Wallet-app kunt gebruiken.

Je krijgt overigens ook een fysieke versie die je in je portemonnee kunt stoppen, voor de winkels die geen contactloze betalingen accepteren. Er zijn aanwijzingen dat Apple Card in meer landen beschikbaar komt (onder andere in Canada), maar Apple heeft gezegd dat er internationaal nog geen plannen zijn.

Apple Cash

Een andere functie die alleen beschikbaar is in Amerika is Apple Cash. Deze functie kun je een beetje vergelijk met de app Tikkie. Je kunt hiermee een betaalverzoek of een bepaald geldbedrag versturen. Dit doe je via de Wallet-app of de Berichten-app. Het geld wat je ontvangt kan je ook rechtstreeks op je rekening laten storten.

Ook voor Apple Cash zijn er nog geen plannen om de functie internationaal uit te brengen.

Rijbewijs toevoegen aan je iPhone

Begin 2022 maakte Apple het mogelijk om in Amerika je rijbewijs toe te voegen aan de Wallet-app. Dit maakt het makkelijker om jezelf te identificeren of te bewijzen dat je oud genoeg bent om sterke drank of sigaretten te kopen.

Deze functie is zelfs in Amerika niet overal beschikbaar. Zo kun je op dit moment alleen in Arizona, Colorado en Maryland de functie gebruiken. Apple heeft wel aangekondigd dat er nog negen Amerikaanse staten zullen volgen.

Apple heeft aangegeven dat ze bezig zijn om de functie in heel Amerika uit te brengen, maar het is niet bekend of je een van deze functies terug gaat zien op een Nederlandse iPhone.

Advanced Data Protection

Apple heeft onlangs een nieuwe functie geïntroduceerd die verschillende zaken in je iCloud extra te beschermen. Ze doen dat door middel van end-to-end encryption, ook wel end-to-end-versleuteling genoemd.

Hierbij worden verstuurde berichten, foto’s, video’s, documenten en meer van zender tot ontvanger versleuteld. Op deze manier kunnen alleen alleen jij en de persoon met wie je communiceert de berichten lezen, beluisteren of afspelen.

Het is een optionele feature die je zelf aan- of uit kunt zetten. De functie is sinds iOS 16.2 beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers. Apple heeft wel gezegd dat de functie in 2023 beschikbaar moet komen voor de ‘rest van de wereld’.

Clean Energy Charging

Met iOS 16 introduceerde Apple nieuwe functies om je iPhone op te laden. Met Clean Energy Charging kun je de ‘ecologische voetafdruk van de iPhone verkleinen’. De iPhone doet dit door het opladen te optimaliseren op tijden waarop het stroomnet meer schonere energiebronnen gebruikt.

Apple gebruikt hiervoor data over de CO2-emissies afkomstig van Amerikaanse overheidsdiensten. Het is nog niet bekend wanneer deze functie in andere landen beschikbaar komt.

Meer iPhone-functies niet beschikbaar in Nederland

Er zijn al jaren verschillende functies niet beschikbaar op Nederlandse iPhones. Sommige van deze functies kun je toch activeren door je iPhone op een andere regio in te stellen.

Soms komen de functies vanzelf beschikbaar wanneer je over de grens stapt. Ga je bijvoorbeeld naar Engeland? Dan is de SOS-noodmelding via satelliet daar wél beschikbaar op de iPhone 14 (Plus) en iPhone 14 Pro (Max). Je ziet dan soms in de metro het icoontje rechtsboven verschijnen.

