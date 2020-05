Eerste versie van Nederlandse corona-app onthuld

De eerste versie van de Nederlandse corona-app is zojuist online verschenen. Het gaat hier om een eerste versie waar mensen nu op kunnen reageren.

Eerste versie Nederlandse corona-app

Vanaf nu staat de volledige code en het ontwerp van de corona-app op Github en Figma, twee platformen voor ontwikkelaars waar talloze broncodes van apps op worden gedeeld. Dat is een bewuste keuze van het team achter de app.

Nu de eerste versie van de Nederlandse corona-app online staat, is het aan de rest van Nederland om reacties en suggesties te geven. Op deze manier wil het team achter de app informatie verzamelen en deze verwerken in de tweede versie. Het team kiest er duidelijk voor om de ontwikkeling van de corona-app zo transparant mogelijk te maken.

Dat is ook hard nodig, want om de corona-app straks goed te laten werken, zullen veel mensen hem actief moeten gaan gebruiken. Door de volledige broncode online te plaatsen, spelen de ontwikkelaars open kaart en kan iedereen zien wat de app voor informatie vraagt en wat daarmee gedaan wordt. Uit onze poll bleek al dat veel mensen de app niet willen installeren.

Aanvankelijk zullen vooral de GGD’s de app gaan gebruiken bij het doen van contactonderzoek. Als iemand met corona besmet blijkt te zijn, kan er een melding verstuurd worden naar de mensen die in de buurt van deze persoon zijn geweest. Zij moeten dan extra alert zijn op de symptomen van corona, omdat zij het risico lopen aangestoken te zijn met het virus. De applicatie maakt het gericht aanspreken van potentiële risicogevallen dus een stuk makkelijker.

Een toegankelijk ontwerp

Op screenshots is te zien hoe de app simpel en toegankelijk is ingestoken. Bovenin beeld zie je met een groen cirkeltje als de app actief is met de toelichting: “Je krijgt een bericht als je een besmettingsirico hebt opgelopen”. Onderin de app kun je met een druk op de knop een coronatest aanvragen en is er meer informatie over de verschijnselen van corona te vinden onder de knop ‘Heb ik corona?’.

Voor de app wordt gebruikgemaakt van de techniek van Apple en Google. Zij hebben de benodigde software ontwikkeld om dergelijke apps goed te laten werken op iOS- en Android-telefoons. Meer weten over de coronatracker van Apple en Google? Check ons onderstaande uitlegartikel.