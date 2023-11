Politie waarschuwt voor NameDrop op iPhone (maar hoe zit het nou écht)?

Met NameDrop kun je snel contactgegevens uitwisselen, maar de Amerikaanse politie vindt dat niet veilig. Dit is er aan de hand.

NameDrop op iPhone: is dat wel veilig?

Apple heeft met iOS 17.1 en watchOS 10.1 een nieuwe NameDrop-functie geïntroduceerd waarmee je snel contactgegevens kunt uitwisselen als je in elkaars buurt bent. Voor NameDrop is expliciete toestemming nodig, maar er zijn nieuwsorganisaties die verkeerde informatie over de werking hebben verspreid en zeggen dat het niet veilig is.

Zo zag The Washington Post waarschuwingen over NameDrop opduiken op FaceTime. En de politie in Pennsylvania, Oklahoma, Ohio en andere staten hebben gezegd dat contactinformatie kan worden gedeeld ‘door je iPhones dicht bij elkaar te houden’. De politie van Chester in Ohio meldde het volgende:

NameDrop staat inderdaad aan, maar is ook veilig

Het klopt dat NameDrop standaard is ingeschakeld, maar de manier waarop het werkt is een stuk genuanceerder. NameDrop werkt wanneer twee iPhones met iOS 17.1 of een iPhone met iOS 17.1 en een Apple Watch met watchOS 10.1 vlak naast elkaar worden geplaatst. Wanneer dit gebeurt en beide toestellen zijn ontgrendeld, verschijnt er een pop-up die vraagt om contactgegevens te delen. De contactgegevens worden dus niet automatisch gedeeld en beide personen moeten de overdracht accepteren.

Meerdere politieafdelingen plaatsten bovenstaande waarschuwing. Het bericht werd vervolgens maar liefst ruim 70.000 keer gedeeld. Inmiddels is het aangepast en genuanceerd, maar veel mensen die het oorspronkelijke bericht hebben gezien, zien die update mogelijk niet.

Eerder irritant dan gevaarlijk

NameDrop is echter eerder irritant dan gevaarlijk, simpelweg omdat het ongewild kan worden geactiveerd wanneer je iPhone naast die van iemand anders ligt en niet is vergrendeld. Denk aan een etentje of een vergadering.

Wellicht dat Apple vanwege de negatieve feedback NameDrop in een toekomstige update standaard uitschakelt. Wil je de functie nu al uitzetten? Dan kan dat in de app Instellingen. Ga naar Algemeen > AirDrop en schakel de optie ‘Breng apparaten samen’ uit.

