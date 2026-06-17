WhatsApp komt met handige functie (maar die heeft óók een groot nadeel)

WhatsApp werkt aan een handige nieuwe functie, maar die komt helaas ook met een groot nadeel. Dit gaat er veranderen in WhatsApp!

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Nieuwe WhatsApp-functie

Er komt weer een update voor WhatsApp aan! De berichtendienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies worden toegevoegd aan de applicatie. Die features worden eerst geïntroduceerd in de testversie van WhatsApp. Daar is nu een opvallende nieuwe functie opgedoken, want WhatsApp werkt aan verdwijnende berichten. Deze berichten worden automatisch verwijderd, zodra ze geopend zijn.

WhatsApp heeft op dit moment al een soortgelijke functie. Bij foto’s en video’s kun je kiezen voor een eenmalige weergave. Heeft de ontvanger de afbeelding of het filmpje bekeken? Dan verdwijnt het bericht uit het gesprek in WhatsApp. Dat geldt voor zowel privé- als groepsgesprekken en die krijgen er binnenkort dus nog een functie bij. WhatsApp werkt aan eenmalige tekstberichten, maar die komen ook met een nadeel.

Eenmalige tekstberichten

Het wordt binnenkort mogelijk om eenmalige tekstberichten te versturen in WhatsApp. Deze berichten kunnen slechts één keer bekeken worden, vervolgens verdwijnen ze automatisch uit het gesprek. Helemaal weg zijn ze dan niet, want het tekstkader van het bericht blijft wél zichtbaar. In dat kader staat dat het bericht is geopend, de inhoud is niet meer terug te halen. Deze nieuwe functie komt naar privé- en groepsgesprekken in WhatsApp.

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Stuur je regelmatig eenmalige foto’s of video’s? In dat geval is de nieuwe functie een handige toevoeging, want het bijschrift onder deze afbeeldingen en filmpjes verdwijnt straks op dezelfde manier. Helaas heeft de nieuwe functie in WhatsApp ook een nadeel, omdat het straks niet altijd meer mogelijk is om berichten terug te lezen. Als gebruikers regelmatig verdwijnende berichten delen, moet je zelf onthouden wat de inhoud van deze berichten is.

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Het is nog onduidelijk of je een schermfoto kan maken van eenmalige berichten. Bij verdwijnende foto’s en video’s was dit voorheen wel mogelijk, maar WhatsApp heeft die functie inmiddels uitgeschakeld. Het is daarom de verwachting dat bij eenmalige berichten screenshots eveneens geblokkeerd worden. Je moet straks dus goed opletten bij deze berichten, want die kun je niet teruglezen op een later moment.

De verdwijnende berichten in WhatsApp hebben zo een voor- én nadeel. Je berichten blijven met deze functie echt privé, maar dat zorgt er ook voor dat je ze later niet meer kunt terugvinden. Gebruikers bepalen zelf of berichten eenmalig te bekijken zijn, of zichtbaar blijven in het gesprek. De nieuwe functie wordt nu getest, over enkele weken tot maanden komen de eenmalige berichten beschikbaar voor alle gebruikers. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!