Krijgt de iPhone 14 Max deze verrassende naamswijziging?

Dit jaar komt er geen opvolger van de iPhone 13 mini; die maakt plaats voor een veel grotere 6,7-inch iPhone. Lang werd gedacht dat Apple dit toestel de iPhone 14 Max noemt, maar mogelijk kiest de tech-gigant voor een andere naam.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naam iPhone 14-modellen

Dankzij betrouwbare Apple-insiders is het al maanden bekend dat er ook dit jaar weer vier nieuwe iPhone-modellen verschijnen. Die hebben niet dezelfde schermformaten als bij de iPhone 13-serie, want het 5,4-inch ‘mini’-model komt te vervallen.

Allereerst brengt Apple twee goedkope iPhone 14-modellen uit. Bij het standaardmodel meet het schermdiagonaal opnieuw 6,1 inch, en daarnaast heb je de keuze uit een grote variant, met een display van 6,7 inch. Twee luxere Pro-modellen completeren de iPhone 14-serie. Daarbij zijn de schermgroottes hetzelfde: 6,1 en 6,7 inch.

Bij drie van de vier nieuwe iPhone-modellen laat de naamgeving zich makkelijk raden: de iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Naar de naam van de grote versie van de iPhone 14 is het meer gissen, al lijkt ‘iPhone 14 Max’ logisch. Sinds de iPhone XS uit 2018 geeft Apple een grotere versie van een iPhone immers het label ‘Max’.

iPhone 14 Plus

Volgens Apple-leaker Lanzk kiest Apple echter voor een andere, opvallende naamgeving. De grootste van de twee instapmodellen zou de iPhone 14 Plus worden genoemd. De laatste keer dat Apple ‘Plus’ gebruikte om een groter iPhone-model aan te duiden, was vijf jaar geleden bij de iPhone 8 Plus.

Dit is hoe de iPhone 14 line-up er dus uit zou kunnen zien:

iPhone 14 (6,1 inch)

iPhone 14 Plus (6,7 inch)

iPhone 14 Pro (6,1 inch)

iPhone 14 Pro Max (6,7 inch)

De terugkeer van het label ‘Plus’ zou geen vreemde zet zijn. De namen iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max lijken erg op elkaar, wat voor verwarring kan zorgen. Met een ‘Plus’ zorgt Apple in de naamgeving voor meer onderscheid tussen het duurste en goedkoopste model.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Of toch weer een Max?

Het gerucht klinkt dus plausibel, maar we hebben onze vraagtekens. Apple-leaker Lanzuk is in het verleden niet altijd even betrouwbaar gebleken. Zo beweerde hij eerder dat de iPhone SE 2022 MagSafe-ondersteuning krijgt, een gerucht dat later niet bleek te kloppen.

Bovendien spreekt ShrimpApplePro – een Apple-leaker met een betere staat van dienst – zijn gerucht tegen. ‘Er komt geen Plus’, is het Twitter-kanaal kort en krachtig. In een eerdere tweet voorspelde ShrimpApplePro dat Apple de instap-iPhone van 6,7 inch ‘gewoon’ de iPhone 14 Max noemt.

Over de nieuwe iPhone 14-modellen is al veel bekend. Wat de vernieuwingen zijn, lees je in de artikelen hieronder: