Twee mysterieuze nieuwe iPhone-modellen opgedoken (geen iPhone 15!)

In de nieuwe bèta van tvOS is er naast de vier iPhone 15-modellen sprake van twee mysterieuze nieuwe iPhones. iPhoned doet een gok wat voor modellen dat zijn.

iPhone-identificatiecodes

Het duurt nog maar een maand totdat de iPhone 15 gepresenteerd gaat worden. Het mag dus duidelijk zijn dat Apple al druk bezig is met deze vier modellen, de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. Net zoals afgelopen jaren duiken deze inmiddels op in de bèta-versies van iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma. Daar hebben ze een beetje gekke benamingen. Zo heten de hiervoor genoemde iPhones:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

Er is geen compleet duidelijke logica in de nummering, maar we weten vrij zeker dat het eerste getal achter ‘iPhone’ voor de generatie A-chip staat die erin zit. Op die manier valt al te concluderen dat de iPhone 15 (Plus) dezelfde chip krijgt als de huidige iPhone 14 Pro (Max), want het getal ’15’ staat hierbij voor de A16 Bionic. Tegelijkertijd krijgt de iPhone 15 Pro (Max) dus een compleet nieuwe chip: de A17 Bionic. Maar, er is meer.

Twee mysterieuze iPhones

Iemand is namelijk ook in de code van nieuwste bèta van tvOS gedoken (je weet wel, van de Apple TV). Diegene vond daar dezelfde iPhone 15-modellen, maar daarnaast ook volgende iPhone-identificatiecodes:

iPhone14,1

iPhone14,9

Ben je er ook al achter welke chip hierin zit? Juist, het gaat om de A15 Bionic, dus de chip die we van de iPhone 13-serie en de 14 (Plus) kennen. Nu is het niet ongebruikelijk om in de code oude modellen te vinden die gewoon nooit zijn uitgekomen, maar rondom deze twee modellen zijn er wel wat interessante theorieën.

Theorieën rondom deze iPhones

Volgens een theorie zou het kunnen dat Apple van plan is om de huidige iPhone SE en de iPhone 13 of iPhone 14 een kleine update te geven in de vorm van een usb-c-aansluiting. Dat zou kunnen gebeuren als Apple wil dat er geen enkele iPhone met Lightning in de Store wordt verkocht. In theorie zou Apple ook twee andere modellen kunnen kiezen (eventueel zelfs de iPhone 13 mini), maar de drie genoemde lijken ons het meest aannemelijk.

Wat wildere speculatie gaat over modellen die pas in het voorjaar van 2024 moeten verschijnen. In dat geval zou het kunnen gaan over een compleet nieuwe iPhone SE 4. Daar horen we al een tijdje geruchten over, en mogelijk is het komend voorjaar al zover. Een kanttekening daarbij is wel dat een nieuwe iPhone SE eigenlijk altijd ook de nieuwste iPhone-chip krijgt, dus compleet waterdicht is deze tweede theorie niet.

Misschien is het ook heel simpel en heeft Apple gewoon wat iPhone-prototypes gebouwd die puur voor testdoeleinden zijn gebruikt en nooit in een winkel gaan liggen. De minst spannende theorie, maar misschien wel de meest waarschijnlijke. Wat denken jullie, om wat voor iPhones zou het hier gaan?

