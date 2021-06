Overzicht: welke muziekdienst heeft de beste geluidskwaliteit?

Zoek je de allerbeste geluidskwaliteit? In dit artikel vertellen we je bij welke muziekdienst je dan moet zijn.

Muziekdienst met beste geluidskwaliteit

Waar stream jij je muziek? Die keuze hangt niet alleen af van het aanbod en de prijs, maar ook de geluidskwaliteit. De verschillende muziekdiensten klinken namelijk niet allemaal hetzelfde.

Muziek wordt omgezet in data die jij via je internetverbinding streamt. Om de last voor de dataverbinding niet onnodig groot te maken, vindt er compressie plaats. Dat zorgt ervoor dat er per seconde muziek minder data nodig is.

Bitrate

De bitrate geeft aan hoeveel informatie er per seconde wordt verwerkt. Wordt muziek met een bitrate van 96 kbit/s gestreamd, dan wordt er per seconde 96 kbit aan data verstuurd. Hoe lager de bitrate, des te minder informatie er wordt verwekt en hoe lager de kwaliteit van de muziek is.

Bij de verschillende streamingdiensten kun je meestal zelf kiezen hoe hoog je de bitrate zet. Neem bijvoorbeeld Spotify. Op lage geluidskwaliteit luister je met 24 kbit/s. Muziek is dan wel beluisterbaar, maar klinkt duidelijk niet lekker. Bij normale geluidskwaliteit luister je met 96 kbit/s. Met hoog 160 kbit/s en zeer hoog 320 kbit/s.

Luister je op Spotify via 320 kbit/s dan vraagt dat meer van je databundel, maar vindt er nauwelijks hoorbare compressie plaats.

Lossless

Een nieuwe trend in de streamingwereld is lossless audio. Dat betekent dat er helemaal geen compressie plaatsvindt en er dus ook geen informatie verloren gaat bij het streamen. Dat is belastend voor je databundel, maar dan luister je wel muziek in de allerbeste kwaliteit.

De vraag is of jij lossless audio nodig hebt. Je hebt er namelijk ook de juiste apparatuur voor nodig. Luister jij je muziek vooral via AirPods, Sonos-speakers of de boxjes van je computer, dan heeft lossless eigenlijk geen zin. Je hoort namelijk het verschil niet en vaak moet je wel meer betalen voor een abonnement die deze feature ondersteunt.

Er zijn ook nog verschillende soorten lossless audio. Apple maakt bijvorbeeld onderscheid tussen Lossless en High Resolution Lossless. Het verschil is dat het bereik aan tonen groter is. Dat wordt aangegeven met het aantal hertz.

De beste geluidskwaliteit: de cijfers

Als je de muziekdienst met de beste geluidskwaliteit zoekt, dan komen er steeds meer opties met lossless audio bij. Wij zetten de diensten met hun geluidskwaliteit voor je op een rij.

Apple Music

Als je de beste audiokwaliteit wil voor de laagste prijs, dan moet je sinds juni 2021 bij Apple zijn. Het bedrijf biedt namelijk lossless audio aan in het standaard Apple Music-abonnement. Dat is bijzonder, omdat de concurrentie de hogere geluidskwaliteit vaak wegstopt achter een duurder abonnement.

Apple Lossless: 16 bit/44.1 kHz tot 24 bit/48 kHZ.

Apple High Resolution Lossless: 24 bit/192 kHZ.

Standaard muziekkwaliteit bij Apple Music heeft een maximale bitrate van 256 kbit/s.

Apple Music kost 9,99 euro per maand.

Spotify

Spotify heeft op het moment van schrijven lossless audio enkel aangekondigd, maar nog niet uitgerold. Dit speciale Spotify HiFi-abonnement komt later dit jaar beschikbaar in selecte regio’s voor een nog onbekende prijs.

Premium abonnement bij Spotify heeft een maximale bitrate van 320 kbit/s voor 9,99 euro per maand

Tidal

Muziekdienst Tidal biedt een opvallend duur lossless-abonnement aan, maar heeft ook de beste kwaliteit onder de term Tidal Master (dat gewoon onderdeel is van het Tidal HiFi-abonnement).

Tidal HiFi heeft een kwaliteit van 16 bit/44.1 kHz

Tidal Master gaat tot 24 bit/253 kHz.

Een Tidal HiFi-abonnement kost 19,99 euro per maand.

Een normaal Tidal-abonnement kost 9,99 euro per maand met een maximale kwaliteit van 320 kbit/s.

Deezer

Ook Deezer biedt een abonnement voor lossless-audio aan voor een verhoogde prijs.

Deezer Hifi gaat tot 16 bit/44.1 kHz (voor 14,99 euro per maand).

Het normale abonnement Deezer Premium gaat tot maximaal 320 kbit/s (voor 9,99 euro per maand).

Amazon Music

Amazon heeft recentelijk de meerpijs voor lossless-audio geschrapt, zodat je niet langer meer hoeft te betalen om muziek in de beste kwaliteit te luisteren. Helaas is Amazon Music nog niet officieel in Nederland verkrijgbaar.

Amazon Music HD gaat tot 16 bit/ 44.1 kHZ.

Een deel van de muziek is ook beschikbar in Ultra HD, dat gaat tot 24 bit/192 kHZ.

Conclusie muziekdienst met beste geluidskwaliteit

Steeds meer muziekdiensten bieden lossless audio als optie aan. De kwaliteit van lossless audio is grotendeels hetzelfde bij de verschillende diensten, enkel in het echt hoge segment zit er verschil. Technisch gezien biedt Tidal in Nederland de beste geluidskwaliteit, maar daar betaal je dan ook voor. Apple biedt in Nederland de beste prijs-kwaliteitverhouding.

