Dit zijn de mooiste Apple Stores ter wereld – ken jij ze allemaal?

Binnenkort viert de eerste Apple Store van Nederland zijn jubileum, hij wordt op 3 maart 2023 elf jaar oud! Daarom hebben we de mooiste Apple Stores ter wereld op een rij gezet. En daar zit ook een Nederlandse Store tussen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Retail onder druk, maar niet bij Apple

Voor de retail waren de afgelopen (Corona-)jaren heel zwaar. Dat geldt echter niet voor de Apple Stores, waar je inmiddels 500 exemplaren wereldwijd kunt vinden. In Nederland zijn er drie, in België één.

Veel bedrijven hebben door de pandemie alleen maar ingezet op online-verkoop, maar Apple blijft investeren in zijn winkels en is voornemens om deze beetje bij beetje te moderniseren.

Lees ook: Facades: met deze app vind je alle Apple Stores in de wereld

Apple Stores in Nederland en België

De Apple Stores van Nederland vind je op het Leidseplein in Amsterdam, in De Passage van Den Haag en in een winkelstraat van Haarlem. De enige Apple Store van België is gevestigd in Brussel. Deze is met een opening in 2015 wel de nieuwste Apple Store in onze regio, de Nederlandse Apple Stores stammen uit 2013 en 2014.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grootste opening van een Store van de laatste tijd was waarschijnlijk die van Apple The Grove in Los Angeles. Deze is gevestigd in het populaire winkelcentrum met dezelfde naam. Tijdens de opening waren niet alleen de cast van Ted Lasso, waaronder ‘Ted Lasso’-acteur Jason Sudeikis aanwezig, maar ook Apple CEO Tim Cook. Hij verwelkomde de eerste klanten persoonlijk. De nieuwe locatie maakt niet alleen indruk met zijn grootte en de geïntegreerde bomen, maar ook het spiegelende plafond is een echte blikvanger.

De allernieuwste Store wereldwijd – op moment van schrijven – is overigens het Apple Pacific Centre in Vancouver, Canada. Deze vonden we overigens zo mooi dat we hem meteen een plekje in onderstaande galerij hebben gegeven.

Dit zijn de mooiste Apple Stores wereldwijd

Apple Pacific Centre in Vancouver, Canada Apple Park Visitor Center in Cupertino, VS Apple Covent Garden in Londen, VK Apple Tower Theatre in Los Angeles, VS Apple Pasadena in de VS Apple Piazza Liberty in Milaan, Italië Apple Williamsburg in New York, VS Apple Cotai Strip in Macau Apple Opéra in Parijs, Frankrijk Apple Amsterdam in Nederland Apple Union Square in San Francisco, VS Apple Shinjuku in Tokio, Japan Apple Jiefangbei in China Apple Zorlu in Istanboel, Turkije Apple Downtown in Brooklyn, VS Apple Central World in Bangkok, Thailand Apple Bondi in Bondi-junction, Australië Apple Brussel in België

Heb jij een favoriete Apple Store? Laat het ons weten in de reacties!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.