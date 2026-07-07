Steeds meer iPhone-gebruikers schrikken zich rot van het zogeheten ‘Moo-virus’. Je scherm zoomt ineens extreem in, kleuren worden omgedraaid en uit je iPhone klinkt op willekeurige momenten een loeiend koegeluid. Behoorlijk irritant! Maar geen zorgen, we vertellen je hoe je er weer vanaf komt.

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iPhone ‘Moo-virus’ duikt steeds vaker op: wat is het en hoe kom je er weer vanaf?

Het ‘Moo-virus’ is eigenlijk helemaal geen virus, maar slechts een Opdracht. Met deze opdracht worden er allerlei instellingen automatisch aangepast. Denk aan het inschakelen van Zoom, het omkeren van kleuren, het verhogen van het volume en het afspelen van een geluidje.

Omdat alles tegelijk gebeurt, lijkt het alsof je iPhone een virus te pakken heeft. Maar gelukkig is dat dus niet zo.

Zo kom je er weer vanaf

Heeft je iPhone het ‘virus’ te pakken? Dan is het behoorlijk lastig om je iPhone nog te gebruiken. Dit komt vooral omdat het scherm ver is ingezoomd. Dat los je op door met drie vingers tegelijkertijd op het scherm te tikken.

Daarna open je de ‘Opdrachten’-app en verwijder de opdracht die al deze problemen veroorzaakt. Meestal heet deze opdracht ‘HHS School Fights’, maar de naam kan ook aangepast zijn.

Daarna kun je alle aangepaste instellingen handmatig terugzetten. Dat is echter veel werk, omdat het ‘Moo-virus’ ontzettend veel zaken op je iPhone aanpast. Makkelijker is het dan om de ‘Instellingen’-app te openen. Kies daarna voor ‘Algemeen’ en scrol helemaal naar beneden. Tik op ‘Stel opnieuw in’ en kies dan voor ‘Herstel alle instellingen’.

Om daarna zeker te zijn dat je nooit meer het ‘Moo-virus’ op je iPhone krijgt, kun je de ‘Opdrachten’-app van je iPhone verwijderen. Houd je vinger ingedrukt op de app en kies voor ‘Verwijder app’. Houd er dan wel rekening mee dat je ook geen andere opdrachten meer kunt gebruiken.

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Voorkom dat je iPhone ‘besmet’ raakt

Voorkomen is eigenlijk heel simpel. Voeg geen Opdrachten toe aan je iPhone via onbekende links en wees extra voorzichtig als iemand je iCloud-links stuurt. Laat vrienden ook niet zomaar aan je ontgrendelde iPhone zitten en wijzig je toegangscode als iemand dat toch gedaan heeft.

Zo verspreid het ‘virus’ zich

Het ‘Moo-virus’ op iPhone verspreidt zich op dit moment vooral via sociale media, zoals TikTok, of via links die worden doorgestuurd in Berichten, WhatsApp of iCloud. Soms wordt de opdracht daarbij vermomd als iets onschuldigs of grappigs.

Het ‘virus’ wordt overigens niet automatisch geïnstalleerd door alleen een video te bekijken. Je moet de opdracht zelf toevoegen, of iemand anders moet toegang tot je iPhone hebben gehad.

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