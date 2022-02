Face ID met mondkapje: waarom je de optie niet aan moet zetten

Het wordt mogelijk om Face ID met een mondkapje op te gebruiken, maar moet je dat wel willen? Dit is waarom je de optie niet aan moet zetten.

Met mondkapje Face ID gebruiken? Misschien maar niet

De coronapandemie heeft een hoop groot leed veroorzaakt, maar een klein leed waar we allemaal mee te maken hebben is dat je met een mondkapje op je iPhone niet meer kunt ontgrendelen via Face ID. Tenminste, als je geen Apple Watch draagt.

Daar komt verandering in. Met toekomstige update iOS 15.4 kun je aanzetten dat Face ID ook met een mondkapje op werkt. Mits je een iPhone 12 of 13 hebt, want oudere modellen worden niet ondersteund. Het is dan zelfs mogelijk om te betalen met je iPhone, wat met de Apple Watch-methode niet eens werkt.

Wij hebben de nieuwe functie alvast getest en het werkt super. Je moet Face ID wel even opnieuw instellen. De camera kijkt dan alleen naar het gebied rond je ogen. Voortaan zal elke keer als jij je iPhone ontgrendelt of als je betaalt alleen dat gedeelte van je gezicht worden gescand. Face ID met mondkapje werkt nog net zo snel als de normale versie.

Minder veilig

Dat is handig, zeker als je grote delen van de dag een mondkapje moet dragen. Maar is het ook slim?

Als je de nieuwe Face ID instelt waarschuwt Apple je: “Face ID is het nauwkeurigst als de configuratie alleen voor herkenning van het hele gezicht is.” Face ID met mondkapje is dus minder nauwkeurig, omdat er maar een relatief klein gedeelte van je gezicht wordt gescand. Kijk maar eens naar een foto van jezelf met een mondkapje op en hoeveel je nog kan zien. Minder nauwkeurig betekent ook minder veilig.

Tevens zal deze Face ID-optie meer moeite hebben met hoofddeksels en brillen. Zeker zonnebrillen zijn geen optie meer. Dus in ruil voor een beetje handigheid ruil je niet alleen veiligheid in, maar maak je het jezelf op andere momenten juist lastiger om je toestel te ontgrendelen.

Mensen tracken?

Nu klinken er (vooral op sociale media) ook veel zorgen over wat deze techniek betekent voor onze privacy. Want als het op je iPhone mogelijk wordt om je gezicht te herkennen met een mondkapje op, dan moet het voor overheden en andere partijen ook gemakkelijk zijn om mensen te tracken terwijl ze een deel van hun gezicht bedekken.

Dat is echter geen reden om deze optie niet in te schakelen. Face ID-gegevens blijven veilig op je telefoon staan. Deze worden nergens naar geüpload, staan niet in iCloud en worden niet op een andere manier naar Apple verstuurd. Ze staan versleuteld op je iPhone waar niemand erbij kan. Face ID gebruiken zorgt er dus niet voor dat systemen worden getraind om mensen beter te kunnen tracken.

Het betekent echter niet dat andere partijen niet aan dergelijke technologie werken. Sterker nog: die techniek bestaat al lang en wordt ook wereldwijd ingezet. Je daar bewust van zijn en je wellicht een beetje zorgen maken, is verstandig. Maar je helpt deze partijen in ieder geval niet door op je iPhone Face ID met een mondkapje te gebruiken.

Veiliger dan Touch ID

Face ID met masker is waarschijnlijk nog steeds een stuk veiliger dan Touch ID. De kans dat iemand anders jouw telefoon kan ontgrendelen met Face ID is 1 op een miljoen. De kans dat iemand anders jouw telefoon kan ontgrendelen via Touch ID is 1 op de 50.000. Hoe het zit met Face ID inclusief mondkapje is helaas nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk zit het er tussenin.

Het inschakelen van Face ID met mondkapje is gelukkig een optie. Je hoeft het niet in te schakelen. Je hebt dus de keuze: je iPhone bewust minder veilig maken om het toestel een paar seconden sneller te ontgrendelen. Heb jij dat er voor over?

